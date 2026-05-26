Gần 20.000 tỷ đồng đầu tư, mở rộng Sân bay Buôn Ma Thuột tới năm 2050

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột đặt tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, sử dụng chung cho hoạt động hàng không dân dụng và quân sự.

Giai đoạn 2021 - 2030, sân bay được quy hoạch với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm và 10.000 tấn hàng hóa/năm; đủ năng lực khai thác các loại tàu bay như: Airbus A320, A321 và tương đương trở xuống.

Thời kỳ này sẽ cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách T1, đáp ứng khoảng 3 triệu hành khách/năm; nâng cấp đường cất, hạ cánh hiện hữu kích thước 3.000m x 45m; quy hoạch thêm các đường lăn.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột sẽ được nâng cấp để đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách/năm và 15.000 tấn hàng hóa/năm; đồng thời quy hoạch đường cất hạ cánh số 2 kích thước 2.400 x 45m, cách tim đường cất hạ cánh số 1 khoảng 275m về phía Bắc; đầu tư xây dựng khi có nhu cầu.

Ngoài việc xây dựng bổ sung thêm các đường lăn kết nối, sân đỗ tàu bay cũng được quy hoạch mở rộng bảo đảm tiếp nhận tối thiểu 27 vị trí đỗ máy bay Airbus A320, A321, Boeing 737 và tương đương.

Giai đoạn này cũng quy hoạch nhà ga T2 đạt công suất 4 triệu hành khách/năm, tiếp tục khai thác nhà ga T1 công suất 3 triệu hành khách/năm.

Cục Hàng không Việt Nam cũng khái toán tổng mức đầu tư khoảng 19.973 tỷ đồng, trong đó thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 8.467 tỷ đồng; tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 11.449 tỷ đồng.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cập nhật phương án quy hoạch Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; quy hoạch kết nối giao thông công cộng của tỉnh đi/đến cảng./.

