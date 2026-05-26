Cầu Long Biên thông xe từ 0h ngày 28/5 sau 2 tháng thi công sửa chữa

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát thông báo về việc khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 28/5, các phương tiện xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông trở lại trên cầu Long Biên theo phương án tổ chức giao thông trước đây.

Cụ thể, các phương tiện và người dân có thể di chuyển theo cả hai chiều từ phường Bồ Đề (quận Long Biên) sang quận Hoàn Kiếm và ngược lại trên phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ đã được sửa chữa, hoàn thiện.

Để bảo đảm tổ chức giao thông thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phân luồng tạm thời được lắp đặt từ tháng 3/2026, đồng thời khôi phục đầy đủ hệ thống biển báo theo hiện trạng ban đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn giao thông trên cầu.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố được đề nghị phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Ủy ban Nhân dân các phường Bồ Đề và khu vực Hoàn Kiếm tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt, thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông.

Trước đó ngày 26/3, Sở Xây dựng Hà Nội phát thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cây cầu này.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc sửa chữa cầu Long Biên nhằm để đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Để phục vụ việc sửa chữa, Hà Nội cấm xe máy, người đi bộ trên đường bộ hành, đường xe máy từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày)./.

