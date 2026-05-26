Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Công văn số 573/TTg-KGVX ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026 theo chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy."

Đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu, trên biển

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên phạm vi toàn quốc; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tuần tra kiểm soát, đẩy lùi tội phạm ma túy. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động cấp Trung ương hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026: Lễ míttinh và giải chạy phong trào toàn quốc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 kết hợp triển lãm, truyền thông số và hoạt động hưởng ứng "Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy."

Trong đó, tổ chức nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc kết nối từ Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các điểm cầu trên toàn quốc bảo đảm trang nghiêm, an toàn, đúng nghi thức quốc gia (dự kiến ngày 27/6/2026).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu, trên biển; chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Nhân rộng mô hình "Trường học không ma túy"

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; xây dựng, nhân rộng mô hình "Trường học không ma túy;" tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số và triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Hỗ trợ hạ tầng phục vụ kết nối trực tuyến hoạt động cấp Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cộng đồng dân cư trong phòng, chống ma túy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; nghiên cứu đưa kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy lớn; tổ chức xét xử các vụ án điểm phục vụ tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa chung.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy; xây dựng, nhân rộng các mô hình khu dân cư, gia đình, cơ quan, trường học không ma túy; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống ma túy.

Học viên cai nghiện ma túy học nghề đan ghế mây. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền.

Tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, chương trình truyền thông về phòng, chống ma túy trên các loại hình báo chí và nền tảng số. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì tổ chức truyền hình trực tiếp các hoạt động trọng điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 (ngày 27/6/2026).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tổ chức đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tập trung xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy; bố trí nguồn lực, kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức các hoạt động cấp Trung ương.

Các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Bộ Công an trước ngày 10/7/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm theo quy định./.

Thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy Cơ quan đề nghị có trách nhiệm phối hợp với công an cấp xã và cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

​