Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu

Ngày 26/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã tiếp Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ do Hạ nghị sỹ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia Đoàn có Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cùng các trợ lý Quốc hội và cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cuộc tiếp là dịp để hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Chào mừng các Nghị sỹ thuộc Ủy ban Đối ngoại và Nghị sỹ thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, đây là Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2026, với sự tham gia của các nghị sỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, thể hiện sự coi trọng của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp đoàn Hạ nghị sỹ Mỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội hai nước duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa nghị sỹ, các ủy ban chuyên môn và cơ quan giúp việc; đồng thời trân trọng các chương trình hợp tác của Quốc hội Hoa Kỳ dành cho Quốc hội Việt Nam, trong đó có Chương trình trao đổi hợp tác do Văn phòng Lãnh đạo Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức từ năm 2022 đến nay.

Thông tin tới Đoàn về tình hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định những định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước trong giai đoạn mới.

Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Quốc hội Việt Nam đang tiến hành thành lập các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với các nước, trong đó có Hoa Kỳ.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu; thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và giữa các cơ quan Quốc hội; tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại ổn định, cân bằng, công bằng, bền vững; sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, khoáng sản chiến lược; tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tại cuộc tiếp, các nghị sỹ Hoa Kỳ cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Các nghị sỹ Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa Quốc hội hai nước, các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ và cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội.

Theo các nghị sỹ Hoa Kỳ, đối thoại thường xuyên, thẳng thắn và xây dựng giữa hai cơ quan lập pháp có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, xử lý phù hợp các vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển ổn định, lâu dài của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Các nghị sỹ Hoa Kỳ cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục phối hợp, thúc đẩy và đón các đoàn Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, các nghị sỹ Hoa Kỳ đánh giá kinh tế - thương mại tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ song phương; ghi nhận các nỗ lực của hai bên trong thúc đẩy trao đổi, đàm phán nhằm xử lý các vấn đề thương mại, trong đó có vấn đề thuế quan, theo hướng cân bằng, hài hòa lợi ích, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Các nghị sỹ Hoa Kỳ cũng chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có an ninh hàng hải, hàng không và duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế./.

