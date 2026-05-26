Tập trung xây dựng lực lượng quân sự cấp xã vững mạnh trên địa bàn Thủ đô

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đồng chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội từ năm 2023 đến nay.

Yêu cầu lực lượng Quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố Hà Nội thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các đơn vị cũng cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, cần rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị Quân đội tập trung xây dựng lực lượng quân sự cấp xã vững mạnh; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách với người có công và các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa"; tạo điều kiện để cán bộ, quân nhân đóng quân trên địa bàn được tham gia mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội của địa phương; tổ chức tốt đón, nhận, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Từ năm 2023 đến nay, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hai bên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Ngoài ra, hai bên tích cực phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất quốc phòng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc./.

