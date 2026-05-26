Thủ tướng: Vĩnh Long phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tạo đột phá phát triển

Chiều 26/5, tại Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số;” giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Hoàng Minh Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số sở ngành địa phương.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Long tại cuộc họp cho biết tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong quý I/2026 ước đạt 5,3%, trong đó khu vực nông nghiệp tăng 2,9%; khu vực dịch vụ tăng 9,73%; thương mại bán lẻ tăng 12,09%; thông tin truyền thông tăng 15,06%. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/5 đạt 47,38% dự toán được giao; trong đó, thu nội địa đạt 47,24% dự toán.

Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn chưa đạt kỳ vọng do nhiều khó khăn như sản lượng nhiệt điện giảm; chi phí logistics, thiếu hụt cát san lấp và giá vật liệu xây dựng tăng cao; doanh nghiệp thiếu đơn hàng; giải ngân đầu tư công còn chậm.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, phấn đấu quý 2 tăng 10,92%, quý 3 tăng 11,27% và quý 4 đạt 12%.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 13.845 tỷ đồng; đến nay đã phân bổ đạt 99,96%. Giải ngân đến ngày 21/5 đạt 15,16% kế hoạch; nhiều dự án trọng điểm đang được tập trung triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khó khăn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu cát san lấp, giá vật liệu tăng cao, một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở đó, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung thực hiện các giải pháp như: Quyết liệt đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; Điều chuyển vốn linh hoạt; Tăng cường kiểm tra tiến độ; Đẩy nhanh thi công các công trình trọng điểm; Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100%.

Đối với các dự án tồn đọng, tỉnh chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn về pháp lý, đất đai, quy hoạch và nghĩa vụ tài chính để sớm đưa các dự án vào hoạt động.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thể chế hóa chủ trương bằng hơn 120 văn bản quan trọng, đồng thời kiện toàn bộ máy từ tỉnh đến xã với gần 10.400 biên chế hành chính và hơn 53.200 biên chế sự nghiệp.

Công tác phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh; công tác điều động, tinh giản và tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức được quan tâm. Việc chuyển tiếp nhiệm vụ giữa các cấp diễn ra thông suốt; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp từng bước ổn định và đi vào nền nếp.

Cùng với đó, cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn cấp cơ sở trên 96%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 99 điểm.

Công tác tiếp dân được thực hiện đúng quy trình, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Liên quan tới việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Hạ tầng số đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại với trung tâm dữ liệu dùng chung, các phần mềm dùng chung đã hợp nhất đáp ứng yêu cầu hoạt động chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật; kinh tế số phát triển tích cực với doanh thu viễn thông năm 2025 trên 3.065 tỷ đồng, thành lập 341 tổ công nghệ số cộng đồng. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Vĩnh Long được triển khai toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm chỉ đạo thực hiện; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các bộ ngành, phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó tỉnh đã duy trì được ổn định chính trị-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đồng thời đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng kết quả tăng trưởng hiện nay chưa thực sự bền vững; tăng trưởng kinh tế quý 1/2026 vẫn thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước và chưa đạt kịch bản đề ra.

Thu ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế.

Quy mô, năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế; thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến còn yếu; kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, logistics chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; nhiều tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều khu vực vẫn còn khó khăn. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; quy trình xử lý công việc ở một số lĩnh vực còn chồng chéo.

Chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị cao, xanh và tuần hoàn

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, Thủ tướng nêu rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh phải thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính, tư duy phục vụ sang tư duy kiến tạo phát triển; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trước tình hình trên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới tỉnh Vĩnh Long cần triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu tỉnh chủ động rà soát nội dung Quy hoạch Tỉnh và hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thành phương án xử lý vướng mắc cho các dự án hạ tầng; xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng.

Nhấn mạnh nếu chỉ chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp truyền thống thì không thể có tăng trưởng nhanh, Thủ tướng đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là quy mô dân số lớn; tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị cao, xanh và tuần hoàn; hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất-chế biến-logistics-tiêu thụ; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch và nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan cấp mã số vùng trồng, kiểm dịch, tiêu chuẩn xuất khẩu; mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm chủ lực.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực; lượng hóa các chỉ tiêu tăng trưởng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp gắn với trách nhiệm thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng tỉnh Vĩnh Long cần phát triển đột phá hạ tầng giao thông và logistics trên cơ sở đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư; tập trung kết nối hiệu quả với các tuyến cao tốc; cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn.

Phát triển hệ thống cảng thủy nội địa, logistics đường sông; tăng cường kết nối với Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chuỗi cung ứng lớn; đầu tư hạ tầng số, viễn thông, trung tâm dữ liệu và nền tảng chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, việc xử lý các dự án tồn đọng, dự án vướng mắc kéo dài sẽ tạo nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng trước mắt của địa phương và vì vậy phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Về việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ. Đặc biệt, cần tập trung sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư; chủ động, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự phù hợp nhu cầu và tình hình thực tiễn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Liên quan tới việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số,” phổ cập kỹ năng số; tăng cường huy động nguồn lực, tập trung phát triển nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; thu hút nhân lực khoa học công nghệ; hợp tác với các trường đại học lớn trong vùng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh phải thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; xây dựng nhà ở xã hội. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả.

Cơ bản thống nhất về nguyên tắc với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị của tỉnh để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng khẳng định Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ luôn đồng hành cùng địa phương; song tỉnh Vĩnh Long cũng phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./.

