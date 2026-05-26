Xúc động thăm nơi Bác Hồ từng làm việc tại Boston của Mỹ

Ngày 25/5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Phái đoàn cùng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York tới thăm khách sạn Omni Parker House ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ).

Đây là nơi Bác Hồ từng làm việc trong những năm 1912-1913 trên hành trình tìm đường cứu nước.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham gia hoạt động “về nguồn” và dâng hương Bác Hồ tại Boston năm nay còn có đại diện cộng đồng người Việt, trí thức và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại miền Đông Bắc nước Mỹ.

Trong không khí trang trọng và xúc động, đoàn đã cùng ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là quãng thời gian Người sinh sống và làm việc tại Boston và New York.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt cùng lãnh đạo và thành viên chủ chốt nhóm VietChallenge.

Chính trong giai đoạn này, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã trực tiếp quan sát đời sống chính trị-xã hội Mỹ, tìm hiểu tư tưởng dân chủ, phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và những giá trị tiến bộ của nhân loại, từ đó dần hình thành những suy nghĩ và định hướng quan trọng về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ban lãnh đạo khách sạn Omni Parker House đã giới thiệu với đoàn những tư liệu và hiện vật liên quan đến thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại Boston, trong đó có khu vực lò bánh và chiếc bàn cẩm thạch gắn với công việc của Người hơn một thế kỷ trước.

Đoàn cũng được giới thiệu hai loại bánh nổi tiếng đã trở thành biểu tượng của khách sạn là “Boston Cream Pie” và “Parker House Rolls” - làm theo công thức có từ thời người thợ bánh Nguyễn Tất Thành làm việc tại đây.

Trao đổi với đại diện lãnh đạo khách sạn, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Parker House không chỉ là một địa điểm lịch sử gắn với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là biểu tượng sinh động cho chiều sâu của quan hệ giao lưu nhân dân và những kết nối lịch sử đặc biệt giữa Việt Nam và Mỹ.

Đại sứ cho rằng việc gìn giữ, giới thiệu và lan tỏa những câu chuyện về Bác Hồ tại Mỹ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về hành trình tìm đường cứu nước của Người, cũng như về lịch sử và khát vọng độc lập, hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt cũng bày tỏ trân trọng ban lãnh đạo khách sạn Omni Parker House trong nhiều năm qua đã quan tâm lưu giữ các tư liệu, hiện vật và dấu ấn liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời luôn dành sự đón tiếp trọng thị đối với các đoàn Việt Nam tới thăm.

Đại sứ hoan nghênh việc khách sạn ngày càng phát huy tốt hơn giá trị lịch sử và văn hóa của địa điểm đặc biệt này, góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Khách sạn Omni Parker House khánh thành năm 1855, được công nhận là khách sạn hoạt động liên tục lâu đời nhất của Mỹ. Đây là nơi nhiều danh nhân của nước Mỹ và bang Massachusetts thường xuyên lui tới hoặc từng ghé thăm, trong đó có các cựu Tổng thống John F. Kennedy, Bill Clinton…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số những nhân vật nổi tiếng nhất từng làm việc cho khách sạn, bên cạnh nhà hoạt động vì quyền của người da màu Malcolm X, bếp trưởng Emeril Lagasse….

Trong cuốn sách tiêu đề “Thiên đường, theo tiêu chuẩn khách sạn” (Heaven, By Hotel Standards) về lịch sử của khách sạn Omni Parker House, các tên gọi của Người như Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành và “anh Ba” được nhắc đến ở nhiều trang và đoạn khác nhau.

Các thành viên trong đoàn và lãnh đạo khách sạn Omni Parker House.

Tại mục “Những ngôi sao ẩm thực, ngày ấy và bây giờ” với tiêu đề “Làm bánh cùng Hồ Chí Minh," tác giả Susan Wilson viết trong khoảng thời gian dừng chân tại Mỹ giai đoạn 1912–1913, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thành phố New York, một số bang miền Nam và thành phố Boston, nơi Người làm việc với vai trò phụ bếp và phụ trách lò bánh tại khách sạn Omni Parker House.

Người thể hiện năng khiếu ẩm thực và sau đó từng theo học đầu bếp nổi tiếng Auguste Escoffier tại Khách sạn Carlton. Tuy nhiên, sự nghiệp vĩ đại của Người chính là lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và thúc đẩy phong trào quốc tế Cộng sản./.

