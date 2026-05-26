Ngày 26/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ do Hạ nghị sỹ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia Đoàn có Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cùng các trợ lý Quốc hội và cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc nghị sỹ, đối thoại giữa các ủy ban chuyên môn và hỗ trợ các chương trình hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Bộ trưởng nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, lâu dài.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ với Đoàn về những định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng, khẳng định Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng nhấn mạnh đối ngoại Việt Nam được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, trong đó ngoại giao nghị viện là kênh hợp tác quan trọng, góp phần tăng cường nền tảng chính trị-xã hội cho quan hệ với các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Hạ Nghị sỹ Micheal Baumgartner (Đảng Cộng hòa, bang Washington), Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tại buổi tiếp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, ổn định và thực chất hơn.

Bộ trưởng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng cân bằng, công bằng, hài hòa lợi ích; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các kênh trao đổi thường xuyên, xây dựng để xử lý phù hợp các vấn đề còn khác biệt, trên tinh thần tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, trong đó có Quốc hội Hoa Kỳ, để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Các nghị sỹ Hoa Kỳ cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Các nghị sỹ Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy trao đổi giữa Quốc hội hai nước, các ủy ban chuyên môn và cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, các nghị sỹ Hoa Kỳ cho rằng kinh tế-thương mại tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ song phương; ghi nhận nỗ lực của hai bên trong trao đổi, đàm phán nhằm xử lý các vấn đề thương mại, trong đó có vấn đề thuế quan, theo hướng cân bằng, phù hợp với lợi ích của cả hai nước.

Về các cuộc điều tra theo Mục 301 của Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề dư thừa công suất sản xuất công nghiệp và lao động cưỡng bức, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất sản xuất công nghiệp, không sử dụng lao động cưỡng bức; đồng thời đề nghị phía Hoa Kỳ xem xét khách quan, công bằng, phù hợp với thực tiễn hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Phía Việt Nam cũng nhấn mạnh thời gian qua đã tích cực hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và tăng cường thực thi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với tổng thể quan hệ song phương và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nghị sỹ Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước trong các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa và du lịch.

Các nghị sỹ Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bang, địa phương của Hoa Kỳ với các địa phương Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại châu Á-Thái Bình Dương, các điểm nóng khu vực, vấn đề an ninh năng lượng, an ninh hàng hải và hàng không.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; bảo đảm các tuyến hàng hải quốc tế được thông suốt; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Các nghị sỹ Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tiếp tục phối hợp với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, quốc tế./.

