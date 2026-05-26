Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật với Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, từ ngày 20-27/5, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược, mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi Cassel Mathale, hai bên đã thảo luận nhiều giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao.

Trong bối cảnh tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, mua bán người, khủng bố và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp, hai thứ trưởng khẳng định việc tăng cường liên kết giữa các cơ quan thực thi pháp luật là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được trong trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ thời gian qua, đặc biệt là qua kênh INTERPOL và các cơ quan đại diện ngoại giao.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Cảnh sát Nam Phi. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Phía Nam Phi bày tỏ mong muốn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh sát, coi đây là giải pháp then chốt để hiện đại hóa lực lượng.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết các văn kiện pháp lý quan trọng, bao gồm Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định phối hợp phòng, chống tội phạm.

Đây sẽ là nền tảng pháp lý vững chắc để chuyển hóa các cam kết thiện chí thành cơ chế phối hợp trực tiếp, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến công dân, đối tượng truy nã hoặc các đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Cảnh sát Nam Phi cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các phiên làm việc chuyên đề bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm chia sẻ kinh nghiệm chống tội phạm mạng, kiểm soát xuất nhập cảnh, chống khủng bố, mua bán người và ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Bên cạnh đó, hai bên cam kết phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nước này đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia.

Hướng tới giai đoạn tới, phía Nam Phi khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ và cung cấp thông tin an ninh phục vụ các sự kiện trong khuôn khổ Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

Hai cơ quan cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh và chuyển giao công nghệ lưỡng dụng, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa lực lượng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tới làm việc với lãnh đạo Sở Cảnh sát quận Orlando (Johannesburg) và Sở Cảnh sát thành phố Cape Town.

Đây là những địa bàn đô thị có tình hình an ninh phức tạp và mật độ khách du lịch cao, đặt ra nhiều thách thức trong quản lý trật tự, an ninh du lịch và an ninh tuyến biển.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham quan, nghe giới thiệu về cơ sở vật chất và phương tiện làm việc tại Sở Cảnh sát quận Orlando, thành phố Johannesburg. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Đánh giá cao các mô hình ứng dụng công nghệ và giải pháp sáng tạo của cảnh sát địa phương Nam Phi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao đổi về khả năng thiết lập cơ chế kết nghĩa, hợp tác trực tiếp giữa cảnh sát thành phố Johannesburg, Cape Town với công an các đô thị, trung tâm du lịch lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Kênh hợp tác này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả thực chất nhờ sự tương đồng về đặc điểm quản lý đô thị và bảo hộ cộng đồng người nước ngoài.

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi.

Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong việc củng cố quan hệ hữu nghị song phương, hỗ trợ hiệu quả công tác đối ngoại an ninh và làm tốt vai trò cầu nối, bảo hộ cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nam Phi.

Những cơ chế hợp tác cụ thể được thiết lập trong chuyến đi này không chỉ giúp mỗi nước nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn đóng góp tích cực vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

