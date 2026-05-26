Lễ truy điệu, hồi hương 9 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Bắc Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 26/5, tại Hội trường tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, Ban Công tác đặc biệt chính phủ Lào, các tỉnh Bắc Lào, chính quyền tỉnh Oudomxay đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, tiễn đưa và bàn giao 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Lào.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào, gồm Oudomxay, Luang Prabang, Luang Namtha, Xayabouly, Phongsaly và Bokeo; đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Oudomxay và đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người dân tỉnh Oudomxay.

Về phía Việt Nam có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang Vũ Ngọc Lý; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2; cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2; Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay cùng đông đảo người dân và các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Oudomxay Souvat Mahavongsanan khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào luôn khắc sâu công ơn to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, luôn kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ là minh chứng hùng hồn cho tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu thủy chung giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 và thân nhân, gia đình các liệt sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước, đồng thời chính thức đón nhận, hồi hương các anh hùng liệt sỹ về với đất mẹ Việt Nam anh hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cho biết trong các cuộc kháng chiến, khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Đến nay đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.870 hài cốt liệt sỹ và hiện còn gần 500 hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập.

Thiếu tướng Tui Phommixay (phải), Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Oudomxay và Đại tá Dư Công Thịnh, Đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 trao Biên bản bàn giao 9 hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đặc biệt trong mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập Quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sỹ, trong đó đợt 1 đã hồi hương 10 hài cốt và đợt 2 này tiếp tục tổ chức đón nhận, hồi hương 9 hài cốt liệt sỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, sự kiện đón nhận hài cốt các anh hùng liệt sỹ lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng vào dịp Chính phủ Việt Nam đang phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (chiến dịch từ ngày 15/3/2026-27/7/2027); bày tỏ mong muốn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào anh em tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để công tác tìm kiếm trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, sớm đưa các hài cốt anh hùng liệt sỹ về với đất mẹ Việt Nam.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thiếu tướng Tui Phommixay, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Oudomxay, đại diện bên bàn giao và Đại tá Dư Công Thịnh, Đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2, đại diện bên nhận, đã ký Biên bản bàn giao 9 hài cốt liệt sỹ để hồi hương về với đất mẹ Việt Nam.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, các nhà sư Lào đã thực hiện các nghi lễ tôn giáo trang nghiêm theo phong tục truyền thống của Lào, cầu nguyện cho linh hồn các liệt sỹ được siêu thoát.

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã lần lượt dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Lễ tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước diễn ra trong niềm xúc động, sự lưu luyến và sự biết ơn vô hạn của đông đảo những người đồng chí, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào anh em./.

