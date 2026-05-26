Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 26/5/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô (Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền thành phố Hà Nội và các địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện thẩm quyền được giao trong Luật Thủ đô.

Tổ chức kịp thời, hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về Luật Thủ đô.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thủ đô

Để đạt được các mục đích nêu trên, Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ để các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai cụ thể:

Từ tháng 5/2026, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô bao gồm:

Đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung văn bản Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô trên các Cổng/Trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan và các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến để cập nhật trên Cổng Pháp luật quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Hà Nội.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu xây dựng, các nội dung cơ bản của Luật Thủ đô bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến Luật Thủ đô; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, tạp chí, các đơn vị làm công tác phổ biến của bộ, ngành, địa phương để phổ biến sâu rộng Luật Thủ đô.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố có liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nội dung chính của Luật Thủ đô.

Xây dựng các văn bản thi hành Luật Thủ đô; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Từ tháng 5/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố Hà Nội phối hợp thông tin, tuyên truyền về các hội nghị, lớp tập huấn và nội dung cơ bản của Luật Thủ đô. Đồng thời, xây dựng chuyên mục, tin, bài phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật.

Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng, góp ý văn bản thi hành Luật Thủ đô hoặc có văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho chính quyền Hà Nội, các địa phương có liên quan đối với các cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật Thủ đô.

Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì xây dựng các văn bản thi hành Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền được giao nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách của Luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo lộ trình.

Bộ Tư pháp tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ; tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thủ đô thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền; hoàn thành rà soát và gửi kết quả cho Bộ Tư pháp trước ngày 15/6/2026.

Kiểm tra việc thực hiện Luật Thủ đô

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với các tỉnh/thành phố, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan tổ chức họp đánh giá thi hành Luật đối với các dự án liên kết, phát triển vùng; dự án liên kết, phát triển vùng Thủ đô.

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng, ban hành theo Điều 8 và Điều 9 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành văn bản.

Tổ chức đánh giá hiệu quả đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo quy định tại Điều 8 Luật Thủ đô sau 1 năm thi hành và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thi hành Luật Thủ đô.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ theo dõi thi hành Luật Thủ đô, tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô./.

