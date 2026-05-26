Thành phố Hồ Chí Minh: Xuất hiện thêm nứt gãy tại chung cư Lapen Center

Ngày 26/5, cư dân ở tầng 16, chung cư Lapen Center (cao 36 tầng gồm 34 tầng nổi và 2 tầng hầm) tại địa chỉ 33A đường 30/4, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh phát hiện vết nứt gãy mới ở phần tường bao căn hộ 16.17 (nằm ở góc giao lộ đường 30/4 và đường Nguyễn Trung Trực).

Cư dân căn hộ 16.17 cho biết không biết vết nứt hình thành từ khi nào do vết nứt nằm ở phía ngoài căn hộ không thể tiếp cận. Khi nghi ngờ, quan sát mới phát hiện, họ đã báo cho Ban Quản trị chung cư tiến hành cử đội ngũ đu dây phía bên ngoài tòa nhà để kiểm tra ghi nhận tình trạng vết nứt.

Qua quan sát, vết nứt gãy theo chiều dọc của tường bao, nguy cơ bung vỡ ra ngoài. Ban Quản trị chung cư đã triển khai một số biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời phía dưới chân chung cư, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương.

Cận cảnh vết nứt gãy phía bên ngoài căn hộ 16.17 ở tầng 16 của chung cư. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, vào tháng 7/2025, tại chung cư Lapen Center này đã xảy ra nhiều vết nứt tường bao ở các căn hộ tầng 16, trong đó nặng nhất là tại căn hộ 16.08.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế, đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, vị trí nứt gãy tại căn hộ 16.08 vẫn chưa được xử lý xong.

Kết luận giám định của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh về các vết nứt tại các căn hộ tầng 16 chung cư Lapen Center xảy ra vào tháng 7/2025 nhận định không có dấu hiệu cho thấy các hư hỏng này xuất phát từ việc suy giảm khả năng chịu lực hay sự cố của kết cấu chính công trình.

Tuy nhiên, tình trạng nứt gãy, bung tróc tại tường bao công trình xảy ra liên tiếp khiến cư dân sống trong chung cư và xung quanh rất lo ngại.

Chung cư Lapen Center mới đưa vào hoạt động từ tháng 12/2019. Chung cư có 486 căn hộ với khoảng 1.800 người sinh sống./.

