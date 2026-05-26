Đồng Nai chấp thuận đầu tư hai đô thị thông minh ven sông hơn 800.000 tỷ đồng

Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa ban hành nghị quyết số 02/NQ-Hội đồng Nhân dân chấp thuận thông tin dự án đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt 2 dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Trong đó, dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có diện tích 994,7 ha, tổng vốn đầu tư hơn 463.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư dự án được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt gồm liên danh Công ty Cổ phần Sunshine R&D, Công ty Cổ phần Sunshine Dream House, Công ty Cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển OKC.

Dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam), tổng diện tích 963 ha, tổng vốn đầu tư hơn 354.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư dự án được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt gồm liên danh Công ty Cổ phần Sunshine Golf & Resort và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Beta Land.

Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai, mục tiêu của hai dự án trên nhằm xây dựng phân khu Đại Phước 1 trở thành Khu đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo, có vai trò động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội quy mô lớn của xã Đại Phước nói riêng và đô thị Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai nói chung.

Ngoài các công trình, hạ tầng kỹ thuật, tại dự án còn có công trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ…

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, phân khu Đại Phước 1 được xác định là khu vực trung tâm động lực, không chỉ có vai trò hạt nhân phát triển không gian đô thị-khoa học và đổi mới sáng tạo mà còn được xem là điểm kích hoạt quan trọng trong tiến trình đô thị hóa phía Tây đô thị mới Nhơn Trạch và hành lang sông Đồng Nai.

Trong khi đó, theo giới thiệu Sunshine Group, đơn vị này sẽ xây trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), công viên chuyên đề văn hóa đổi mới và sáng tạo có tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD tại Khu đô thị thông minh Đại Phước, Đồng Nai.

Trung tâm R&D có tổng diện tích sàn gần 400.000m², với 9 lĩnh vực công nghệ tương lai như: Trí tuệ Nhân tạo , bán dẫn, robot công nghiệp, drone tự hành, logistics AI, xe tự lái, smart city, Trí tuệ Nhân tạo giao thông, năng lượng thông minh, Trí tuệ Nhân tạo tài chính, blockchain, token hóa tài sản, stablecoin…

Theo Sunshine Group, Trung tâm R&D được thiết kế để trở thành thủ phủ đổi mới sáng tạo của Việt Nam, theo mô hình tích hợp R&D, startup, đại học, quỹ đầu tư, khu chuyên gia quốc tế, phòng thí nghiệm công nghệ tương lai.

Khu vực này có lợi thế gần sân bay Long Thành, cảng Cái Mép-Thị Vải, gần thành phố Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp lớn./.

