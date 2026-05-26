Nhiều thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được cắt giảm, phân cấp từ 1/7

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 11/2026/TT-NHNN về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin tín dụng và sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư được ban hành nhằm triển khai chủ trương phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP và Nghị quyết số 24/NQ-CP. Thông tư gồm 15 chương, 60 điều và 1 phụ lục; thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa 49 thủ tục hành chính tại 1 nghị định và 13 thông tư. Qua đó, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty thông tin tín dụng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định mới về thời hạn xử lý nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể, thời hạn xem xét chấp thuận việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng Việt Nam là 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn xử lý hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép đối với văn phòng đại diện nước ngoài là 20 ngày làm việc.

Đối với trường hợp giấy phép bị mất, rách, cháy hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp bản sao giấy phép từ bản gốc trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Việc chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng được xử lý trong 20-25 ngày làm việc tùy từng trường hợp. Thời hạn xem xét chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần là 14 ngày làm việc.

Bên cạnh nội dung về thời hạn xử lý thủ tục hành chính, Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến hồ sơ tăng vốn, mua bán cổ phần, sáp nhập, hợp nhất và chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng.

Theo đó, trường hợp tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ, hồ sơ bổ sung gồm: giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và văn bản thỏa thuận mua bán cổ phần giữa tổ chức tín dụng Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư đồng thời bổ sung các quy định về hồ sơ chấp thuận sáp nhập, hợp nhất và chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng. Một số nội dung được bổ sung gồm hồ sơ của cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, nhà đầu tư nước ngoài; báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu; hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng và các tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Đối với nhiều trường hợp góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, Thông tư bổ sung yêu cầu về báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập. Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán, tổ chức được phép nộp báo cáo chưa kiểm toán và bổ sung sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.

Đáng chú ý, Thông tư bổ sung yêu cầu về phiếu lý lịch tư pháp đối với nhân sự không có quốc tịch Việt Nam trong tổ chức tín dụng.

Thông tư cũng sửa đổi quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực được giao thẩm quyền chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch; chấp thuận thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung quy định bắt buộc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch trong một số trường hợp như hồ sơ thành lập có thông tin sai sự thật, hoạt động không đúng nội dung được phép hoặc có chênh lệch thu chi âm trong 3 năm liên tiếp, trừ một số trường hợp theo quy định. Các quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026./.

