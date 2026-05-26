Chứng khoán châu Á giảm điểm trước những bất ổn của thỏa thuận Mỹ-Iran

Trong phiên giao dịch ngày 26/5, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm, sau khi các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran làm giảm khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, trong phiên giao dịch 25/5, thị trường chứng khoán đã có sự khởi sắc mạnh mẽ và giá dầu thô kỳ hạn giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng sau khi xuất hiện các thông tin cho thấy các bên đang tiến rất gần một thỏa thuận.

Tuy nhiên, những kỳ vọng này đã bị dập tắt khi lực lượng Mỹ tuyên bố đã tấn công vào miền Nam Iran. Cả Iran và Mỹ đều hạ thấp khả năng nhanh chóng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến. Sau diễn biến này, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng mạnh hơn 2% trong phiên 26/5.

Khép lại phiên này, phần lớn các thị trường lớn đều nhuộm sắc đỏ. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,3% xuống 64.996,09 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 0,2% xuống 4.145,37 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 0,03% xuống 25.599,45 điểm. Các thị trường Singapore, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Đài Bắc và Sydney cũng đồng loạt đi xuống.

Trái lại, thị trường Seoul tăng mạnh hơn 2,5% sau khi mở cửa ở mức cao kỷ lục trên 8.000 điểm, nhờ đà bứt phá liên tục của nhóm cổ phiếu ngành sản xuất chip, ôtô và đóng tàu. Các thị trường Bangkok và Wellington cũng ghi nhận sắc xanh.

Trong tuần này, các nhà đầu tư cũng sẽ dõi theo phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước dữ liệu lạm phát tiêu dùng và tác động của nó đối với lãi suất.

Nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng việc mặt bằng giá cả tăng cao do cuộc chiến tại Iran sẽ làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên này, chỉ số VN-Index giảm 1,85 điểm, hay 0,1%, xuống 1.884,18 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 6,35 điểm, hay 2,34%, lên 278,15 điểm./.

