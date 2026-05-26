“Cơn sốt Trí tuệ Nhân tạo” đưa thị trường chứng khoán Đài Loan vượt qua Ấn Độ

Thị trường chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) vừa chính thức vượt qua Ấn Độ để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ năm thế giới về giá trị vốn hóa. Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ đà tăng trưởng ngoạn mục của "gã khổng lồ" sản xuất chip TSMC trong làn sóng Trí tuệ Nhân tạo (AI) toàn cầu.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp tính đến ngày 25/5, tổng giá trị vốn hóa của thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đã chạm mốc 4.950 tỷ USD, vượt qua con số 4.920 tỷ USD của Ấn Độ. Với kết quả này, thị trường chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) hiện chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc).

Sự thăng hạng của Đài Loan (Trung Quốc) phần lớn nhờ vào TSMC. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip này đã tăng vọt 49% từ đầu năm đến nay và hiện chiếm tới 42% tỷ trọng trong chỉ số chuẩn của thị trường. TSMC đang hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu khổng lồ đối với các sản phẩm bán dẫn phục vụ Trí tuệ Nhân tạo, lĩnh vực mà hãng đang giữ vị trí thống trị tuyệt đối.

Quỹ đầu tư Franklin Templeton nhận định diễn biến trên phản ánh thực tế Đài Loan đang là trung tâm của chu kỳ đầu tư Trí tuệ Nhân tạo nhờ thế mạnh về phần cứng công nghệ.

Theo quỹ này, những thị trường có mức độ tiếp xúc thấp với nhóm cổ phiếu ngành công nghệ đang dần bị lu mờ trước các trung tâm mới như Đài Loan và Hàn Quốc.

Trái ngược với sự thăng hoa của Đài Loan, thị trường chứng khoán Ấn Độ đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chỉ số chứng khoán chuẩn của nước này đã giảm 8% kể từ đầu năm và đang hướng tới năm sụt giảm đầu tiên sau một thập kỷ tăng trưởng liên tục.

Nguyên nhân được xác định là do chi phí năng lượng leo thang, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp chậm lại và thiếu vắng các công ty liên quan trực tiếp đến hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo.

Dữ liệu cho thấy các quỹ đầu tư toàn cầu đã bán ròng gần 24 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ từ đầu năm đến nay để chuyển hướng sang cơn sốt Trí tuệ Nhân tạo tại Bắc Á. Điều này khiến tỷ trọng của Ấn Độ trong chỉ số chứng khoán MSCI theo dõi các thị trường mới nổi giảm từ mức 19% của năm ngoái xuống còn khoảng 12%.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng lưu ý về sự khác biệt rõ rệt giữa thị trường tài chính và kinh tế thực. Dù bị vượt mặt về giá trị vốn hóa cổ phiếu, nền kinh tế Ấn Độ vẫn có quy mô lên tới 4.150 tỷ USD-thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), con số này hoàn toàn áp đảo so với mức Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 977 tỷ USD của Đài Loan./.

