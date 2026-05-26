Hàn Quốc: Sập cầu vượt trong quá trình tháo dỡ khiến 3 người thiệt mạng

Theo hãng tin Yonhap, ngày 26/5, cầu vượt Seosomun ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã bị sập một phần trong quá trình tháo dỡ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết ban đầu có 12 công nhân được cử đến công trường, nhưng sau đó 6 người đã kịp sơ tán.

Theo thông tin sơ bộ, một cấu trúc đỡ cầu vượt được cho là đã đổ sập. Các mảnh vỡ của đoạn cầu bị sập đã rơi xuống tuyến đường sắt gần đó, khiến nhà chức trách phải tạm ngừng hoạt động đường sắt giữa ga Seoul và ga Sinchon.

Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn và chỉ thị các quan chức đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn. Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo lực lượng chức năng nỗ lực xử lý hậu quả và điều trị cho những người bị thương.

Trước đó, Thủ tướng Kim Min Seok yêu cầu huy động toàn bộ trang thiết bị và nhân lực để cứu hộ các nạn nhân.

Thủ tướng Kim Min Seok cũng yêu cầu đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ và hạn chế tiếp cận hiện trường để ngăn ngừa thêm thương vong./.

Nguyên nhân ban đầu gây sập dầm cầu khiến nhiều người thương vong ở Hàn Quốc Theo kết quả điều tra ban đầu, năm dầm thép dài 50m - có nhiệm vụ nâng giữ cầu - đã lần lượt đổ sập khi công nhân đang sử dụng cần cẩu để di chuyển dầm thép giữa các trụ cầu.