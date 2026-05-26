Hàn Quốc: Sập cầu vượt trong quá trình tháo dỡ khiến 3 người thiệt mạng

Nhà chức trách cho biết ban đầu có 12 công nhân được cử đến công trường tháo dỡ cầu vượt ở thủ đô Seoul, nhưng sau đó tai nạn xảy ra. 6 người đã kịp sơ tán, ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trần Quyên
Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập một phần cầu vượt ở phía Tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 26/5/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo hãng tin Yonhap, ngày 26/5, cầu vượt Seosomun ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã bị sập một phần trong quá trình tháo dỡ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết ban đầu có 12 công nhân được cử đến công trường, nhưng sau đó 6 người đã kịp sơ tán.

Theo thông tin sơ bộ, một cấu trúc đỡ cầu vượt được cho là đã đổ sập. Các mảnh vỡ của đoạn cầu bị sập đã rơi xuống tuyến đường sắt gần đó, khiến nhà chức trách phải tạm ngừng hoạt động đường sắt giữa ga Seoul và ga Sinchon.

Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn và chỉ thị các quan chức đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn. Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo lực lượng chức năng nỗ lực xử lý hậu quả và điều trị cho những người bị thương.

Trước đó, Thủ tướng Kim Min Seok yêu cầu huy động toàn bộ trang thiết bị và nhân lực để cứu hộ các nạn nhân.

Thủ tướng Kim Min Seok cũng yêu cầu đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ và hạn chế tiếp cận hiện trường để ngăn ngừa thêm thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)
