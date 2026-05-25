Thụy Điển: Xe buýt tự lái va chạm với tàu điện ngay trong ngày đầu chở khách

Ngày 25/5, công ty vận tải công cộng Vasttrafik của Thụy Điển cho biết một xe buýt tự lái đã va chạm với tàu điện trong ngày đầu tiên chở khách tại thành phố Gothenburg.

Người phát ngôn Vasttrafik, ông Patrik Chi, cho biết chiếc xe đã được tạm ngừng hoạt động để kiểm tra. Theo ông, chiếc xe buýt tự lái đang chở hành khách tại Gothenburg đã phanh lại trước khi bị tàu điện đâm từ phía sau. Vụ việc không gây thương vong.

Chiếc xe đã lưu thông tại khu vực trung tâm Gothenburg từ cuối tháng 3, song ngày 25/5 mới là ngày đầu tiên bắt đầu chở khách. Tuy là xe tự lái nhưng một tài xế vẫn có mặt trên xe để điều khiển khi cần thiết.

Cơ quan Giao thông Transportstyrelsen của Thụy Điển đã cấp phép cho xe buýt chở khách trong chương trình thử nghiệm kéo dài đến ngày 31/7/2027.

Hiện các xe buýt và xe điện tự lái tại châu Âu chủ yếu hoạt động theo giấy phép địa phương, được cấp riêng cho từng thành phố và từng tuyến đường, thường trên các tuyến đường nội bộ.

Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa cấp phép triển khai thương mại trên toàn châu lục đối với các phương tiện giao thông công cộng tự lái hoặc robotaxi./.

