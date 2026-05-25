Malaysia siết kiểm soát nội dung lừa đảo trực tuyến trên mạng xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 24/5, Bộ Truyền thông Malaysia cho biết 91% trong hơn 271.000 nội dung bị yêu cầu gỡ bỏ tại nước này liên quan đến lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, trong đó Facebook là nền tảng ghi nhận tỷ lệ cao nhất.



Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết từ ngày 1/1-23/5, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) đã yêu cầu các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ 271.472 nội dung vi phạm. Trong đó, 81% nội dung cờ bạc trực tuyến và 58% nội dung lừa đảo trực tuyến được phát hiện trên nền tảng Facebook.



Bên cạnh đó, ông cũng cho biết trong năm 2025, các ngân hàng Malaysia đã chặn thành công số tiền khoảng 1,2 tỷ ringgit (300 triệu USD) mà các đối tượng lừa đảo tìm cách chiếm đoạt thông qua cơ chế bảo mật của chính các tổ chức ngân hàng. Tuy vậy, ước tính các đường dây lừa đảo vẫn khiến người dân Malaysia chịu thiệt hại tới 2,7 tỷ ringgit (680 triệu USD) trong năm ngoái.



Phát biểu ngay sau Hội nghị liên ngành về chống lừa đảo trực tuyến năm 2026, Bộ trưởng Fahmi cho biết các bên đã đề xuất thành lập một ủy ban đặc biệt gồm các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông và tổ chức ngân hàng nhằm tăng cường phối hợp chống tội phạm lừa đảo một cách toàn diện, liên tục. Ủy ban này dự kiến được thành lập trong vòng 2-3 tuần sau khi nội dung liên quan được trình lên nội các.



Theo ông Fahmi, đây là bước đi cần thiết để nhanh chóng phát hiện các thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo, trong đó có việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời bảo đảm các biện pháp thực thi được triển khai đồng bộ./.

