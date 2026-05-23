Ưu tiên hàng đầu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời kỳ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào lần thứ 3 (Hội nghị Trung ương 3) khóa XII diễn ra từ ngày 19-21/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định việc đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phấn đấu trở thành đất nước đang phát triển là sứ mệnh lịch sử đối với sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào trong thời kỳ mới. Lào sẽ đưa phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân thành chương trình nghị sự quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, thúc đẩy các bộ, cơ quan, thủ đô và các tỉnh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng NDCM Lào cũng như Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản pháp luật mà Trung ương đề ra sao cho sát với thực tế và có hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo từng bước giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng như vấn đề khó khăn về kinh tế-tài chính, bảo đảm không để thiếu hụt nhiên liệu bằng các biện pháp ứng phó khác nhau, quản lý giá cả hàng hóa, chi phí sinh hoạt và tỷ giá hối đoái.

Tập trung giải quyết các hiện tượng tiêu cực trong xã hội như vấn đề ma túy, buôn bán vũ khí trái phép, khai thác trái phép khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục triệt phá và giải quyết dứt điểm vấn nạn tội phạm mạng, tổng đài lừa đảo, cướp giật, tai nạn giao thông và các vấn đề khác; tiếp tục chỉ đạo cải tiến cơ chế, lề lối làm việc, bộ máy, cơ quan phụ trách công tác xây dựng cơ sở chính trị, phát triển nông thôn và xóa nghèo để việc tổ chức thực hiện đi vào thực tế.

Ngoài ra, cũng cần phải chú ý cải tiến hệ thống chính trị, công tác quản lý-điều hành của chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ công và chính quyền phải phục vụ nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Đảng NDCM Lào luôn khẳng định “phát triển ưu tiên cấp thiết hàng đầu là nhiệm vụ lịch sử của Đảng NDCM Lào trong thời kỳ mới và đây cũng là nhu cầu cấp bách của nhân dân Lào các dân tộc.”

Đảng NDCM Lào phải lãnh đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề cơ bản bao trùm, gồm xóa nghèo cho người dân và phát triển đất nước. Điều quan trọng, phát triển kinh tế phải đảm bảo đi đôi với phát triển con người, xây dựng con người có cả kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, hăng hái, nhiệt tình và nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển đất nước. Người dân phải được thụ hưởng lợi ích từ phát triển để con người trở thành sức mạnh thực sự của phát triển.

Trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở chính trị và tạo sự vững mạnh từ cơ sở, lấy dân làm gốc, lấy nông thôn làm mục tiêu phát triển. Nếu nghèo khó của nhân dân không thực sự được giải quyết, trách nhiệm sẽ thuộc về Đảng.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XII của Lào cũng đã thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo đối với kết quả lãnh đạo - chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm; tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách, tiền tệ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Tổng kết đánh giá công tác xây dựng cơ sở chính trị, công tác phát triển nông thôn và xóa nghèo, công tác 3 xây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó nâng cấp việc phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân thành chương trình nghị sự quốc gia; dự thảo Nghị quyết về chống, ngăn chặn, phòng ngừa và giải quyết bệnh quan liêu, tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực và lãng phí trong bộ máy tổ chức và xã hội.

Hội nghị thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng cơ sở chính trị, phát triển nông thôn - xóa nghèo và công tác 3 xây trong giai đoạn mới; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chống, ngăn chặn, phòng ngừa và giải quyết bệnh quan liêu, tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực và lãng phí trong bộ máy tổ chức và trong xã hội./.

