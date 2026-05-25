Philippines: Xác nhận số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 9 tầng

Theo thông tin cập nhật ngày 25/5 của giới chức Philippines cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, miền Bắc nước này hôm 24/5 là 4 người trong khi vẫn còn 17 người được cho là mất tích.

Trong số những nạn nhân thiệt mạng, 2 người được tìm thấy khi còn sống nhưng đã không qua khỏi sau đó. Những người mất tích chủ yếu là những công nhân xây dựng ngủ lại ở công trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ sập nhà này.

Theo giới chức Philippines, công trình xây dựng này có khoảng 70 lao động, tuy nhiên đa số đã về nhà vào cuối tuần.

Đại diện sở cứu hỏa địa phương cho biết công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển tiếp cận nạn nhân dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ sử dụng máy quét nhiệt để kiểm tra khả năng còn nạn nhân sống sót.

Trong trường hợp không tìm thấy thêm người còn sống, lực lượng cứu hộ sẽ huy động máy xúc và các thiết bị hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm thi thể các nạn nhân./.

