Nhật Bản ghi nhận gia tăng triệu chứng hô hấp theo mùa

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong những ngày gần đây, cụm từ “cảm lạnh bí ẩn” đang lan rộng trên một số nền tảng mạng xã hội tại Fukuoka, đặc biệt sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng (3 - 6/5).



Tại Fukuoka, nơi cụm từ này được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, nhiều người dân cho biết họ bắt đầu cảm thấy khó chịu ở họng từ đầu tháng 5.

Một số trường hợp mô tả ban đầu là đau hoặc ngứa rát họng, sau đó chuyển sang chảy nước mũi, nghẹt mũi, rồi xuất hiện ho có đờm hoặc ho kéo dài. Cùng thời điểm đó, một cụm từ khác là “bụi vàng bí ẩn” cũng được bàn tán ở Fukuoka, làm dấy lên nghi vấn liệu các triệu chứng hô hấp này có liên quan đến phấn hoa hay các yếu tố môi trường hay không.



Trước sự chú ý ngày càng lớn, ngày 20/5, Hiệp hội Y khoa tỉnh Fukuoka đã tổ chức họp báo về hiện tượng “cảm lạnh bí ẩn.”

Hiệp hội nhận định đây có khả năng cao là một dạng bệnh truyền nhiễm do virus cảm lạnh, dù nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Hiệp hội cũng cho biết sẽ lấy mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân để xét nghiệm chi tiết và dự kiến có thể làm rõ mầm bệnh vào khoảng mùa Hè.



Tại Tokyo, một số cơ sở y tế cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Một phòng khám tại thủ đô cho biết kể từ sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề ở họng và mũi đã tăng hơn gấp đôi.



Hiện có một số giả thuyết được đưa ra về nguyên nhân của hiện tượng này. Thứ nhất, khả năng được nhắc đến nhiều nhất là nhiễm virus hô hấp không phải cúm và không phải COVID-19.

Đây có thể là một trong nhiều loại virus gây cảm lạnh thông thường, nhưng do chưa được xét nghiệm chuyên sâu nên tạm thời gọi là “bí ẩn”.



Giám đốc phòng khám Nội khoa – Ngoại khoa Ito Oji-Kamiya, ông Hiromichi Ito, nhận định: “Xu hướng này trở nên mạnh hơn từ sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Từ khoảng tháng 4, khi số ca cúm giảm dần, những virus cảm lạnh vốn luôn chờ đợi bắt đầu xâm nhập vào cơ thể con người. Có hàng trăm loại virus cảm lạnh tồn tại.”



Thứ hai, thời tiết thay đổi thất thường, đặc biệt là chuyển mùa từ đầu tháng 5 có thể khiến cơ thể mệt mỏi, rối loạn tự chủ và suy giảm sức đề kháng. Thứ ba, việc thời tiết nóng lên đột ngột khiến nhiều người bắt đầu dùng điều hòa, làm khô niêm mạc mũi họng và tạo điều kiện cho virus xâm nhập.

Ngoài ra, tại Fukuoka, một số chuyên gia cũng không loại trừ khả năng phấn hoa cây thông hoặc các yếu tố môi trường có thể gây kích ứng họng, ho hoặc nghẹt mũi ở một bộ phận người dân.



Mặt khác, trong bối cảnh nhiệt độ trên 30 độ C tiếp tục kéo dài tại Fukuoka và Saga, từ ngày 4 - 10/5 đã có 23 người được cấp cứu do say nắng, tăng 16 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân được cho là do thời tiết đột ngột chuyển nóng khiến cơ thể chưa kịp thích nghi. Vào những ngày nắng nóng gay gắt, người dân được kêu gọi hạn chế vận động hoặc làm việc ngoài trời, đồng thời thường xuyên bổ sung nước.



Cơ quan chức năng kêu gọi người dân ăn các thực phẩm từ đậu nành để tăng cường miễn dịch và thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh để loại bỏ tối đa các tác nhận gây bệnh bám trên cơ thể.



Đến nay, các nguồn y tế Nhật Bản vẫn chưa xác nhận đây là một “bệnh mới” hay một loại virus hoàn toàn mới. Các cơ quan y tế tại Fukuoka đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác mầm bệnh./.

