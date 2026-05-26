Argentina hoàn tất việc rút khỏi WHO giữa lo ngại dịch virus Hanta

Ngày 25/5, Chính phủ Argentina đã chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO), động thái được Tổng thống Javier Milei và Ngoại trưởng Pablo Quirno công khai hoan nghênh bên lề Hội nghị lần thứ 79 của tổ chức này tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Ngoại trưởng Pablo Quirno, người đã tới Geneva để tái khẳng định lập trường của Buenos Aires, cho biết việc rút khỏi WHO là kết quả của tiến trình được khởi động từ năm ngoái theo ý chí kiên định của Tổng thống Javier Milei, đồng thời nhấn mạnh đây là quyết định “mang tính chủ quyền” của Argentina.

Ngay sau đó, Tổng thống Milei đã chia sẻ lại thông điệp trên mạng xã hội, tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ đối với bước đi được xem là một phần trong chiến lược mới về chính sách đối ngoại và y tế công cộng.

Quyết định rút khỏi WHO được ông Milei công bố từ năm 2025, theo hướng tương tự chính sách từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy trước đây.

Chính phủ Argentina cho rằng nước này đủ khả năng triển khai các chính sách y tế độc lập mà không cần phụ thuộc vào các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, quyết định này tiếp tục vấp phải phản ứng mạnh từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc.

Các bác sỹ cảnh báo việc rời WHO có thể làm suy giảm khả năng tiếp cận nhanh các mạng lưới cảnh báo dịch tễ, hỗ trợ kỹ thuật quốc tế và nguồn cung vaccine, thuốc thiết yếu với giá ưu đãi.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi và dịch bệnh theo mùa gia tăng tại khu vực Mỹ Latinh, việc tách khỏi WHO có nguy cơ khiến hệ thống y tế Argentina gặp khó khăn hơn trong công tác phối hợp phòng chống dịch xuyên biên giới.

Các chuyên gia quốc tế cũng cho rằng động thái này có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa Argentina với Tổ chức Y tế Liên Mỹ, làm suy giảm hiệu quả hợp tác khu vực trong kiểm soát dịch bệnh, cũng như việc chứng nhận các tiêu chuẩn y tế quốc tế liên quan tới thương mại và du lịch.

Trước thềm hội nghị tại Geneva, một nhóm bác sỹ Argentina đã tới Thụy Sĩ nhằm vận động ngăn chặn quyết định của chính phủ, song không đạt kết quả./.

