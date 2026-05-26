Hơn 200 ca tử vong, CDC châu Phi và WHO cảnh báo nguy cơ Ebola lan nhanh

Bích Liên
Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang lan rộng nhanh chóng, với hơn 900 ca nghi nhiễm và hơn 200 trường hợp nghi tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao trực tuyến của các bộ trưởng ngày 25/5, Tổng Giám đốc Africa CDC, ông Jean Kaseya cho biết kể từ khi Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 vào ngày 15/5, tổng cộng đã có 906 ca nghi nhiễm và 204 ca tử vong được ghi nhận.

Theo ông Kaseya, tổng cộng 106 trường hợp đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm trên khắp hai quốc gia bị ảnh hưởng, bao gồm 5 trường hợp ở Uganda, tất cả đều liên quan đến các ca đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ông cảnh báo: "Con số đang thay đổi hàng ngày. Điều này quá sức chịu đựng. Chúng ta không thể để thêm người châu Phi nào tử vong nữa, và chúng ta vẫn đang ở đỉnh điểm của đợt bùng phát này."

Theo người đứng đầu Africa CDC, ngoài hai quốc gia bị ảnh hưởng, 11 quốc gia trên khắp lục địa hiện đang ở trong tình trạng nguy cơ cao, bao gồm Nam Sudan, Rwanda, Kenya, Zambia, Cộng hòa Trung Phi, Tanzania, Ethiopia, Angola, Cộng hòa Congo, Burundi và Somalia.

Ông Kaseya nhấn mạnh những thách thức lớn trong hoạt động, bao gồm khoảng thời gian 4 tuần không phát hiện được sự lây truyền thầm lặng trước khi được xác nhận chính thức, thiếu các biện pháp đối phó y tế, sự di chuyển dân cư cao, cơ sở hạ tầng y tế yếu kém, tình trạng mất an ninh và hạn chế tiếp cận, cũng như thông tin sai lệch và sự thiếu tin tưởng.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nguy cơ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, nhắc lại quyết định của WHO ngày 22/5 về nâng cấp đánh giá rủi ro từ "cao" lên "rất cao" ở cấp quốc gia tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tedros cho biết: "Dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng. Cho đến nay, 101 trường hợp đã được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 10 trường hợp tử vong, nhưng chúng ta biết rằng dịch bệnh ở đây còn lớn hơn nhiều."

Virus Ebola có khả năng lây nhiễm cao và có thể gây ra các triệu chứng bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức toàn thân hoặc khó chịu, và trong trường hợp nặng, chảy máu nội và ngoại. Theo WHO, tỷ lệ tử vong do Ebola thay đổi tùy thuộc vào phân nhóm virus./.

(TTXVN/Vietnam+)
