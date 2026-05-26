Đời sống

Sức khỏe

Phát hiện ca dương tính với Hanta trong nhóm người Tây Ban Nha đang cách ly

Bệnh nhân, hiện không có triệu chứng, đã được chuyển đến Đơn vị Cách ly cấp cao (UATAN) của Bệnh viện Quốc phòng Trung ương Gomez Ulla ở Madrid, Tây Ban Nha.

Bích Liên
Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla, thuộc đảo Tenerife,Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla, thuộc đảo Tenerife,Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/5, Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận một trường hợp dương tính mới với virus Hanta trong số 14 hành khách của tàu du lịch MV Hondius - con tàu bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh khi vượt Đại Tây Dương vào tháng Tư.

14 công dân Tây Ban Nha từ con tàu đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife trong một chiến dịch được kiểm soát chặt chẽ vào ngày 10/5 và kể từ đó đã được cách ly phòng ngừa tại Bệnh viện Quốc phòng Trung ương Gomez Ulla ở Madrid.

Theo Bộ Y tế, trường hợp dương tính mới nhất được phát hiện trong quá trình xét nghiệm PCR thường quy, được thực hiện theo hệ thống cách ly và kiểm soát đã được thiết lập.

Bệnh nhân, hiện không có triệu chứng, đã được chuyển đến Đơn vị Cách ly cấp cao (UATAN) của bệnh viện, nơi người này được giám sát y tế chuyên khoa và tuân thủ các quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Bộ Y tế cho biết việc phát hiện trường hợp mới này không làm thay đổi mức độ rủi ro đối với dân số nói chung hoặc thay đổi các biện pháp ứng phó dịch tễ học hiện đang được áp dụng.

Đây là người Tây Ban Nha thứ hai có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi đến Madrid. Bệnh nhân đầu tiên đang hồi phục tốt sau khi xuất hiện các triệu chứng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Virus Hanta #Ca dương tính #Bộ Y tế Tây Ban Nha Tây Ban Nha
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cái nóng hầm hập, ngột ngạt bao trùm khắp các ngõ ngách. Nhiều người dân chia sẻ họ cảm thấy bị "sốc" vì thời tiết chuyển biến quá nhanh từ giai đoạn mát mẻ sang nắng cháy da cháy thịt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chủ động bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng kéo dài

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng không chỉ gây mất sức mà còn làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp và nhiều vấn đề sức khỏe khác nếu cơ thể không được bảo vệ đúng cách.