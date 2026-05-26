Bỉ: Tàu hỏa va chạm xe buýt chở học sinh gây nhiều thương vong

Chiếc xe buýt chở học sinh trên đoạn đường ngang ở thị trấn Buggenhout, tỉnh East Flanders của Bỉ đã bị va chạm với đoàn tàu hỏa khiến nhiều người bị thương và tử vong.

Trần Quyên
(Ảnh minh họa: AP)

Truyền thông Bỉ đưa tin ngày 26/5, một đoàn tàu hỏa đã va chạm với chiếc xe buýt chở học sinh trên đoạn đường ngang ở thị trấn Buggenhout, tỉnh East Flanders của nước này. Một số người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Bernard Quintin đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và người thân của họ, đồng thời hy vọng những người bị thương nhanh chóng bình phục.

Hiện nhà chức trách Bỉ chưa công bố con số thương vong chính thức trong vụ tai nạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)
