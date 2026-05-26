Nga khuyến cáo nhân viên các đại sứ quán rời khỏi Kiev

Ngày 25/5, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thông báo với phía Mỹ rằng Lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở ở Kiev do Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Lavrov đã chính thức thông báo với phía Mỹ rằng để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở tại Kiev được sử dụng cho nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các trung tâm nơi diễn ra quá trình ra quyết định quan trọng.

Ông Lavrov cũng lưu ý đến tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày, trong đó khuyến cáo Mỹ cùng với các quốc gia khác sơ tán các nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, ông Lavrov cũng nhắc lại các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất tại thành phố Anchorage về xung đột Ukraine theo đề xuất của Mỹ.

Hai bên cũng đã tái khẳng định cam kết đối với nỗ lực bình thường hóa hoạt động của đại sứ quán và trao đổi đánh giá về các sáng kiến ngoại giao nhằm vượt qua khủng hoảng tại eo biển Hormuz cũng như tình hình liên quan Cuba./.

