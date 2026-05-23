Mỹ hy vọng sẽ có thay đổi về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev nhưng ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này.

Phát biểu trước báo giới bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Rubio nêu rõ: “Hiện tại, không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra nhưng chúng tôi hy vọng tình hình sẽ thay đổi.''

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, điều đáng tiếc là các cuộc tiếp xúc trước đó không mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, Washington vẫn sẵn sàng tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian hòa giải và không muốn sa lầy vào “vòng xoáy đàm phán bất tận mà không đem lại kết quả.''

Cũng theo ông Rubio, xung đột Nga-Ukraine không thể được giải quyết thông qua biện pháp quân sự và sẽ không có việc chiến sự chấm dứt bằng thắng lợi hoàn toàn của một bên theo cách hiểu truyền thống về chiến thắng quân sự.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù khác biệt giữa các bên đang là rào cản lớn. Các cuộc tiếp xúc của nhóm công tác ba bên đang trong trạng thái đình trệ, khiến tiến trình đàm phán vốn mong manh càng gặp thêm khó khăn./.

