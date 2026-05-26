Thế giới

Châu Âu

Cộng đồng các quốc gia độc lập hợp tác đối phó với nguy cơ khủng bố sinh học

Nguồn gốc, quy mô và hướng sử dụng tiềm tàng của vũ khí sinh học bí mật “sẽ vượt xa biên giới của SNG,” đáng chú ý Trí tuệ Nhân tạo làm tăng đáng kể khả năng xảy ra khủng bố sinh học.

Tâm Hằng
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/5, tại cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng các lãnh đạo cơ quan an ninh và tình báo (SORS) của các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở Irkusk (LB Nga), Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang của Nga (FSB) Alexander Bortnikov kêu gọi các cơ quan tình báo SNG tăng cường hợp tác trong bối cảnh các mối đe dọa hiện hữu về việc sử dụng vũ khí sinh học.

Ông Bortnikov chỉ ra rằng nguồn gốc, quy mô và hướng sử dụng tiềm tàng của vũ khí sinh học bí mật “sẽ vượt xa biên giới của Cộng đồng các quốc gia độc lập,” đáng chú ý Trí tuệ Nhân tạo (AI) làm tăng đáng kể khả năng xảy ra khủng bố sinh học.

Theo người đứng đầu Cơ quan an ninh liên bang của Nga, các mối đe dọa đối với Cộng đồng các quốc gia độc lập trong lĩnh vực sinh học chủ yếu là khả năng lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ông nhấn mạnh rằng Nga mong muốn hợp tác tích cực với SNG trong lĩnh vực này, coi đây là “mối đe dọa chung và nghiêm trọng.”

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan tình báo của các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong việc chống khủng bố, trao đổi kinh nghiệm trong việc chống lại sự leo thang của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và vô hiệu hóa hoạt động khủng bố xuyên quốc gia trong Khối thịnh vượng chung.

Các thành viên tham dự cuộc họp sẽ tổng kết việc thực hiện chương trình hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan giai đoạn 2023-2025 và thảo luận tiến độ chương trình hợp tác chống cực đoan hóa giai đoạn 2025-2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga #SNG #an ninh sinh học #khủng bố #hợp tác quốc tế #vũ khí sinh học #chủ nghĩa cực đoan Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng"

Anh đã nâng Mức độ Đe dọa Quốc gia từ mức đáng kể, có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng xảy ra, lên mức nghiêm trọng,  tức là một cuộc tấn công rất có khả năng xảy ra trong 6 tháng tới.

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở ECB tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

ECB họp khẩn về mô hình AI Claude Mythos

Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Ngân hàng thuộc ECB, nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình khi tốc độ tấn công của tội phạm công nghệ nhờ sự trợ giúp của AI đang diễn ra theo từng phút.