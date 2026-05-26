Cộng đồng các quốc gia độc lập hợp tác đối phó với nguy cơ khủng bố sinh học

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/5, tại cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng các lãnh đạo cơ quan an ninh và tình báo (SORS) của các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở Irkusk (LB Nga), Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang của Nga (FSB) Alexander Bortnikov kêu gọi các cơ quan tình báo SNG tăng cường hợp tác trong bối cảnh các mối đe dọa hiện hữu về việc sử dụng vũ khí sinh học.

Ông Bortnikov chỉ ra rằng nguồn gốc, quy mô và hướng sử dụng tiềm tàng của vũ khí sinh học bí mật “sẽ vượt xa biên giới của Cộng đồng các quốc gia độc lập,” đáng chú ý Trí tuệ Nhân tạo (AI) làm tăng đáng kể khả năng xảy ra khủng bố sinh học.

Theo người đứng đầu Cơ quan an ninh liên bang của Nga, các mối đe dọa đối với Cộng đồng các quốc gia độc lập trong lĩnh vực sinh học chủ yếu là khả năng lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ông nhấn mạnh rằng Nga mong muốn hợp tác tích cực với SNG trong lĩnh vực này, coi đây là “mối đe dọa chung và nghiêm trọng.”

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan tình báo của các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong việc chống khủng bố, trao đổi kinh nghiệm trong việc chống lại sự leo thang của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và vô hiệu hóa hoạt động khủng bố xuyên quốc gia trong Khối thịnh vượng chung.

Các thành viên tham dự cuộc họp sẽ tổng kết việc thực hiện chương trình hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan giai đoạn 2023-2025 và thảo luận tiến độ chương trình hợp tác chống cực đoan hóa giai đoạn 2025-2027./.

Pháp cấp phép cho thuốc giải độc đầu tiên chống khủng bố sinh học Ricimed là loại thuốc giải độc dựa trên kháng thể đa dòng dùng để điều trị phơi nhiễm ricin - chất độc có mức độ nguy hiểm cao hơn cyanide và có thể gây tử vong nhanh chóng khi xâm nhập vào cơ thể.

​

​