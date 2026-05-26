Mexico mở thêm bảo tàng và siết chặt an ninh phục vụ World Cup

Ngày 25/5, Bộ Văn hóa Mexico đã công bố loạt hoạt động, chương trình xã hội phục vụ FIFA World Cup 2026, trong đó nổi bật là kế hoạch tăng cường an ninh và khai trương thêm một bảo tàng mới tại khu khảo cổ Teotihuacán nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng tăng của du khách trong và ngoài nước.

Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) cho biết lượng khách tham quan khu di tích Teotihuacán trong thời gian diễn ra World Cup dự kiến tăng khoảng 35%, đưa địa điểm này trở thành một trong những điểm du lịch đông khách nhất cả nước.

Để bảo đảm an ninh, chính quyền thành phố Mexico City đã lắp đặt 7 cổng kiểm soát tại 5 lối vào khu khảo cổ và tăng cường triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia sau vụ xả súng xảy ra cách đây một tháng khiến một du khách Canada thiệt mạng.

Điều phối viên về phát triển thể chế quốc gia của INAH, ông Antonio Huitrón cho biết lực lượng bảo vệ trực thuộc INAH hiện vẫn duy trì số người như trước đây, trong khi nhân sự thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia được tăng cường đáng kể.

Song song với các biện pháp an ninh, Mexico cũng chuẩn bị khai trương Bảo tàng “Di sản huy hoàng Teotihuacán” (Grandeza Teotihuacana) ngay trong quần thể khảo cổ Teotihuacán. Đây sẽ là không gian trưng bày thứ 3 tại khu di tích Teotihuacán, bên cạnh Bảo tàng Văn hóa và Bảo tàng Tranh tường Teotihuacán, đều vừa được chính phủ nước này trùng tu.

Theo Bộ Văn hóa Mexico, quốc gia Mỹ Latinh này đã đầu tư hơn 37 triệu peso, tương đương khoảng 2,1 triệu USD để cải tạo toàn diện hệ thống lối vào, bảo tàng và biển chỉ dẫn tại khu di tích Teotihuacán.

Bên cạnh đó, chương trình xã hội phục vụ World Cup có tổng vốn đầu tư hơn 398 triệu peso (khoảng 23 triệu USD), tập trung vào việc bảo tồn di sản văn hóa và phát triển các hoạt động phục vụ du lịch trên cả nước. Trong khuôn khổ chương trình này, Mexico đã tiến hành trùng tu 46 khu khảo cổ, 15 bảo tàng và 12 sân bóng cổ truyền.

Nhiều địa điểm văn hóa quan trọng như Bảo tàng Nhân chủng học quốc gia, Bảo tàng Templo Mayor và Cung điện Mỹ thuật cũng được nâng cấp trước thềm World Cup.

Ngoài ra, Chính phủ Mexico sẽ tổ chức 281 hoạt động văn hóa tại 11 bang, trong đó riêng tại thủ đô Mexico City, nơi đăng cai trận khai mạc World Cup sẽ diễn ra 170 sự kiện, bắt đầu từ ngày 4/6.

Các hoạt động do Viện Quốc gia Mỹ thuật và Văn học Mexico (INBAL) tổ chức bao gồm triển lãm nghệ thuật, biểu diễn sân khấu, đêm bảo tàng và các tuyến tham quan về nghệ thuật tranh tường Mexico với các tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng như Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros và Rufino Tamayo.

Bên cạnh đó, Mexico cũng sẽ mở cửa Bảo tàng Dệt may của các cộng đồng bản địa và người gốc Phi Mexico nhằm quảng bá nghệ thuật dệt truyền thống của quốc gia này.

Chương trình xã hội phục vụ World Cup được Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum công bố từ năm 2025 với mục tiêu biến World Cup 2026 thành cơ hội quảng bá di sản văn hóa và để lại “di sản thể thao” lâu dài cho đất nước.

Theo kế hoạch, Mexico sẽ đăng cai 13 trận đấu tại World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11/6 - 5/7 và dự kiến đón hơn 5,5 triệu lượt du khách./.

