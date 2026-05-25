Phim có Miu Lê ngừng chiếu tại các rạp lớn, doanh thu thấp so với kỳ vọng

Miu Lê là một trong các gương mặt đại diện của "Đại tiệc trăng máu 8." (Ảnh từ phim)

Theo ghi nhận vào ngày 25/5, phim "Đại tiệc trăng máu 8" đã không còn suất chiếu tại các hệ thống rạp lớn như CGV, Lotte, Galaxy hay Beta.

Từ thống kê của Box Office Vietnam và một số nền tảng đặt vé online vào chiều cùng ngày, phim chỉ còn 4 suất chiếu trên toàn quốc, chủ yếu tại các cụm rạp của BHD ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thứ Bảy (30/5), phim chỉ còn duy nhất một suất.

Theo chia sẻ của các nhà phát hành, suất chiếu chỉ được sắp xếp chừng nào nhà rạp dự đoán vẫn còn khán giả muốn mua vé, nhưng phải cân bằng được bài toán kinh doanh để tránh chịu thiệt khi vận hành.

Với số suất chiếu ít ỏi còn lại, đây có thể là tuần chiếu cuối cùng của phim.

Như vậy, dự kiến tổng thời gian "Đại tiệc trăng máu 8" trụ rạp là khoảng 5 tuần, khá ngắn so với thời lượng lý tưởng (2-3 tháng) của một phim Việt chiếu dịp lễ.

Là tác phẩm chiếu mùa nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng phim đã sớm gặp trắc trở khi phải "tranh đấu" với 4 phim Việt khác.

Ở tuần đầu ra mắt, phim có lúc đứng "top 1" phòng vé trong ngày nhưng không được lâu. Những ngày sau, phim tụt hạng để nhường chỗ cho hai tác phẩm kinh dị "Phí Phông" và "Heo năm móng." Tới tuần thứ 4, doanh thu chỉ nhích nhẹ từ hơn 32 tỷ đồng đến mốc hơn 33 tỷ đồng hiện nay.

Nữ ca sỹ Miu Lê bị khởi tố ngày 16/5 vì hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Giữa giai đoạn này ngày 10/5, thông tin Miu Lê vướng đến lùm xùm sử dụng ma túy, bị bắt giữ tại Hải Phòng bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Có Miu Lê là một trong các gương mặt đại diện, "Đại tiệc trăng máu 8" ít nhiều bị ảnh hưởng. Số suất chiếu có dấu hiệu giảm, nhiều hoạt động truyền thông của phim trên các nền tảng chững lại.

Ngày 11/5, Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định phim được cấp phép đúng theo quy định của Luật Điện ảnh và sẽ chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng để xét xem có cần áp dụng biện pháp gì đối với phim hay không (ví dụ yêu cầu ngừng chiếu, đề nghị cắt cảnh...).

Tuy nhiên sau thông tin Miu Lê bị khởi tố ngày 16/5, Cục Điện ảnh không đưa ra thêm phản hồi nào. Phim tiếp tục được chiếu theo các suất chiếu đã nói trên./.

Hào quang vụt tắt khi nghệ sỹ đánh mất đạo đức và xem thường pháp luật Nghệ sỹ sa ngã vì ma túy không chỉ tự hủy sự nghiệp mà còn làm tổn thương niềm tin xã hội. Bên cạnh việc trau dồi tài năng, nghệ sỹ còn cần tu dưỡng đạo đức, thượng tôn pháp luật.