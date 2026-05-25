“Star Wars” chưa thể tạo cơn sốt phòng vé như kỳ vọng

Sau gần 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, thương hiệu “Star Wars” đã trở lại với màn mở màn khá ấn tượng tại phòng vé toàn cầu.

Tuy nhiên, sức nóng của “vũ trụ Star Wars” dường như không còn bùng nổ như thời kỳ hoàng kim.

Theo ước tính của hãng phim, bộ phim mới “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” do Disney và Lucasfilm phối hợp thực hiện đã thu về 82 triệu USD tại thị trường Mỹ và Canada trong ba ngày cuối tuần qua, từ hơn 4.300 rạp chiếu.

Tính cả kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm (ngày lễ liên bang kéo dài 4 ngày tại Mỹ), doanh thu nội địa dự kiến đạt 102 triệu USD, trong khi doanh thu toàn cầu có thể chạm mốc 165 triệu USD.

Đây được xem là kết quả khả quan đối với một bộ phim phát triển từ series ăn khách “The Mandalorian” trên Disney+. Tuy nhiên, nếu so với các bom tấn “Star Wars” thời Disney, con số này vẫn thuộc nhóm thấp nhất, gần với “Solo: A Star Wars Story” - bộ phim từng bị coi là thất bại thương mại khi chỉ thu được 103 triệu USD trong kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm năm 2018.

Điểm khác biệt lớn nằm ở chi phí sản xuất. Trong khi “Solo” từng tiêu tốn tới 300 triệu USD, “The Mandalorian and Grogu” được thực hiện với kinh phí chỉ khoảng 165 triệu USD. Điều này giúp khả năng sinh lời của bộ phim được đánh giá tích cực hơn đáng kể, đặc biệt khi phản ứng từ khán giả khá tốt.

Tuy giới phê bình chấm “The Mandalorian and Grogu” ở mức trung bình với 63% trên Rotten Tomatoes, nhưng khán giả đại chúng lại dành cho bộ phim điểm A- trên CinemaScore.

Đặc biệt, nhóm khán giả nam dưới 13 tuổi chấm điểm gần như tuyệt đối, còn phụ huynh cũng đánh giá tối đa 5/5 sao.

Tác phẩm do Jon Favreau đạo diễn, với Pedro Pascal tiếp tục thủ vai thợ săn tiền thưởng Mandalorian cùng người bạn tí hon Grogu. Cả hai bước vào nhiệm vụ giải cứu Rotta - con trai của Jabba the Hutt, nhân vật do Jeremy Allen White lồng tiếng.

Sự trở lại của “Star Wars” lần này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu đang bước vào giai đoạn tái định hình lớn.

Đầu năm nay, bà Kathleen Kennedy tuyên bố rời vị trí lãnh đạo Lucasfilm sau 13 năm điều hành, nhường lại quyền dẫn dắt cho bộ đôi Dave Filoni và Lynwen Brennan.

Giới quan sát đang đặt câu hỏi liệu khán giả có còn hào hứng với "Star Wars" trên màn ảnh rộng như trước hay không, nhất là sau nhiều năm thương hiệu này tập trung mạnh vào streaming.

Câu trả lời có thể sẽ rõ ràng hơn vào năm tới, khi “Star Wars: Starfighter” - dự án mới có sự tham gia của Ryan Gosling - ra rạp.

Trong khi “Star Wars” thống trị doanh thu phòng vé, bất ngờ lớn nhất tại các rạp chiếu cuối tuần qua lại thuộc về bộ phim kinh dị “Obsession.”

Tác phẩm của đạo diễn Curry Barker tăng doanh thu tới 30% ở tuần chiếu thứ hai - điều hiếm thấy tại Hollywood, nơi doanh thu phim thường giảm mạnh sau tuần đầu công chiếu. Phim thu thêm 22,4 triệu USD và được dự báo đạt tổng doanh thu 58,5 triệu USD sau kỳ nghỉ lễ.

Giới phân tích cho rằng hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội và tâm lý “sợ bị bỏ lỡ” (FOMO) trong giới trẻ là động lực chính giúp bộ phim tăng trưởng bất thường.

Trong khi đó, phim tiểu sử “Michael” tiếp tục thể hiện sức bền đáng nể với 20 triệu USD cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên hơn 782 triệu USD.

Dù khởi sắc hơn giai đoạn ảm đạm năm 2024, nhưng doanh thu phòng vé dịp lễ Ngày Tưởng niệm năm nay vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bùng nổ năm ngoái.

Tổng doanh thu 4 ngày này của toàn thị trường điện ảnh Bắc Mỹ năm nay ước tính khoảng 211 triệu USD, giảm 36% so với kỳ nghỉ lễ năm 2025, thời điểm “Lilo & Stitch và Mission: Impossible - The Final Reckoning” cùng tạo nên cơn sốt phòng vé.

Tuy nhiên, với phản hồi tích cực từ khán giả gia đình và trẻ em, giới quan sát tin rằng “The Mandalorian and Grogu” vẫn còn cơ hội duy trì sức hút dài hơi trong nhiều tuần tới, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một thương hiệu đang tìm cách khẳng định lại vị thế trên màn ảnh rộng./.

Top 10 phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ: 1. Star Wars: The Mandalorian and Grogu - 82 triệu USD

2. Obsession - 22,4 triệu USD

3. Michael - 20 triệu USD

4. The Devil Wears Prada 2 - 12,6 triệu USD

5. The Sheep Detectives - 9 triệu USD

6. Passenger - 8,7 triệu USD

7. Mortal Kombat II - 6,2 triệu USD

8. I Love Boosters - 3,7 triệu USD

9. The Super Mario Galaxy Movie - 3,2 triệu USD

10. Project Hail Mary - 2,7 triệu USD./.

