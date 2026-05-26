VietnamPlus ra mắt chuyên trang đa phương tiện “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup”

World Cup chưa bao giờ chỉ là những trận bóng đá

Đó là nơi hàng tỷ con tim cùng rung lên theo một nhịp đập. Nơi những tiếng hò reo vang lên từ chiếc tivi cũ trong một đêm mùa Hè có thể trở thành ký ức theo con người suốt nhiều thập kỷ. Nơi một cú sút hỏng, một chiếc thẻ đỏ hay một bàn thắng ở phút cuối không đơn thuần là khoảnh khắc thể thao, mà trở thành một phần trong ký ức tập thể của cả thế giới.

Từ cảm hứng ấy, chuyên trang đa phương tiện “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup” được xây dựng như một hành trình tương tác đặc biệt, tái hiện lịch sử World Cup bằng ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc, hoài niệm và đậm chất điện ảnh.

Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc bằng thống kê hay những bản dữ liệu khô cứng, chuyên trang đưa người xem bước vào một “ngôi đền ký ức” của bóng đá thế giới — nơi lịch sử World Cup được kể lại như một cuốn biên niên sử sống động kéo dài qua nhiều thế hệ.

Ở đó, hành trình của bóng đá được mở ra từ những ngày đầu sơ khai, khi trái bóng vẫn còn mang dáng hình thô ráp của lịch sử. Những cột mốc hình thành luật chơi, sự phát triển của quả bóng, các kỳ World Cup đầu tiên hay bước chuyển mình của bóng đá hiện đại đều được tái hiện theo cách trực quan và giàu tính visual.

Tính chất “biên niên sử World Cup” là một trong những điểm nhấn đặc biệt của chuyên trang. Mỗi kỳ World Cup không chỉ xuất hiện như một giải đấu, mà như một chương lịch sử riêng biệt của nhân loại. Từ Uruguay 1930, Mexico 1970, Italia 1990, Hàn Quốc - Nhật Bản 2002 cho tới Qatar 2022, mỗi giai đoạn đều mang theo màu sắc văn hóa, công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc của thời đại mình.

Người xem không chỉ theo dõi hành trình của bóng đá, mà còn cảm nhận được sự thay đổi của cả thế giới thông qua World Cup: từ những tấm poster cổ, bộ tem lưu niệm, hình minh họa, cho tới các video tư liệu và những câu chuyện bên lề đã trở thành huyền thoại.

Lấy phong cách cartoon – hý họa kết hợp mỹ thuật tem bưu chính cổ điển làm ngôn ngữ thị giác chủ đạo, “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup” mang tới cảm giác vừa mới mẻ, vừa hoài niệm. Những gương mặt huyền thoại như Messi, Ronaldo, Maradona hay Zidane hiện lên không chỉ như các ngôi sao bóng đá, mà giống những “biểu tượng ký ức” được lưu giữ trong một bảo tàng thời gian.

Ý tưởng sử dụng tem bưu chính và phong cách minh họa cartoon giúp chuyên trang tạo nên một cá tính rất riêng. Những khoảnh khắc World Cup được tái hiện như những con tem ký ức được đóng dấu bởi thời gian, gợi cảm giác người xem đang lật mở một cuốn album lưu niệm của bóng đá thế giới.

Đó cũng là cách chuyên trang kết nối nhiều thế hệ độc giả

Với những khán giả lớn tuổi, đây là cơ hội để sống lại những ký ức từng gắn liền với tiếng bình luận từ chiếc radio cũ, những đêm thức trắng theo dõi World Cup hay cảm giác nghẹn ngào trước một thất bại lịch sử. Những hình ảnh và câu chuyện trong chuyên trang gợi lại cảm xúc về một thời tuổi trẻ gắn liền với trái bóng tròn.

Trong khi đó, với độc giả trẻ, phong cách visual hiện đại, màu sắc fantasy, hình minh họa cartoon và cách kể chuyện ngắn gọn, giàu tính hình ảnh mang tới trải nghiệm gần gũi hơn với lịch sử bóng đá. Thay vì đọc một bài viết dài, người xem có thể tương tác trực tiếp với từng lớp nội dung, mở ra các video, tư liệu, câu nói bất hủ hay những “hồ sơ ký ức” chỉ bằng một cú click.

Điểm nổi bật của chuyên trang nằm ở hình thức. Một hình ảnh dẫn tới đoạn video không thể nào quên. Một bộ tem hé lộ cả một giai đoạn lịch sử bóng đá. Đó có thể là cú húc đầu của Zidane năm 2006, cú sút định mệnh của Roberto Baggio, bi kịch “Brazil 1-7 Đức”, bàn tay của Suárez hay khoảnh khắc Lionel Messi cuối cùng nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar 2022.

Bên cạnh hành trình nhìn lại lịch sử và những ký ức bất tử của World Cup, chuyên trang còn tích hợp mục “World Cup Now” – không gian cập nhật liên tục các thông tin đa phương tiện nóng hổi về World Cup 2026 trên VietnamPlus. Đây sẽ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi độc giả có thể theo dõi các bài viết, video, infographic và những diễn biến mới nhất xoay quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup” là nơi lưu giữ ký ức của bóng đá thế giới, thì “World Cup Now” chính là nhịp đập hiện tại của World Cup 2026 — nơi hành trình của giải đấu tiếp tục được viết nên từng ngày. Sự kết hợp giữa chiều sâu lịch sử, phong cách nghệ thuật riêng biệt và khả năng cập nhật liên tục giúp chuyên trang không chỉ là một sản phẩm multimedia về bóng đá, mà còn trở thành một không gian trải nghiệm dành cho cộng đồng người hâm mộ ở nhiều thế hệ.

“Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup” vì thế không chỉ là một chuyên trang đa phương tiện về bóng đá. Đó là một hành trình đi qua ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ. Một cuốn biên niên sử tương tác, nơi mỗi kỳ World Cup là một chương huyền thoại, mỗi khoảnh khắc là một dấu ấn thời gian và mỗi cảm xúc đều được lưu giữ như một phần bất tử của bóng đá thế giới./.