World Cup 2026: “Samurai Xanh” hội quân với tham vọng tạo kỳ tích

Đội tuyển Nhật Bản ngày 25/5 đã chính thức bước vào giai đoạn hội quân chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp “Samurai Xanh” góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



Nhiều tuyển thủ Nhật Bản vừa trở về từ châu Âu sau khi kết thúc mùa giải cấp câu lạc bộ đã tham gia buổi tập mở tại tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo, trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.



Trong số những gương mặt đáng chú ý có tiền đạo Ayase Ueda của Feyenoord – chân sút ghi nhiều bàn nhất giải Eredivisie (Hà Lan) mùa này với 25 pha lập công, tiền vệ tấn công Ritsu Doan thuộc Câu lạc bộ Eintracht Frankfurt và tiền vệ Kaishu Sano thuộc biên chế Câu lạc bộ Mainz 05 (cùng của Đức).



Đáng chú ý, trung vệ kỳ cựu Maya Yoshida của LA Galaxy (Mỹ) cũng tham gia tập luyện sau khi được Huấn luyện viên Hajime Moriyasu triệu tập bổ sung cho trận giao hữu chia tay người hâm mộ gặp Iceland ngày 31/5 tại sân MUFG ở Tokyo.



Ở tuổi 37, Yoshida từng dự 3 kỳ World Cup liên tiếp kể từ năm 2014 và là đội trưởng tuyển Nhật Bản tại World Cup 2022 ở Qatar. Yoshida chia sẻ: “Tôi muốn truyền lại càng nhiều kinh nghiệm càng tốt để giúp đội tuyển tăng cơ hội chiến thắng, dù chỉ thêm 1%.”



Trung vệ kỳ cựu này cho biết ban đầu anh khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Huấn luyện viên Moriyasu, song vẫn quyết định nhận lời vì tin rằng bản thân “vẫn còn điều có thể đóng góp.”



Yoshida nói: “Tôi hiểu rất rõ World Cup, đặc biệt là những thời điểm khó khăn. Tôi muốn truyền tải thông điệp ấy thật rõ ràng. Tôi đến đây với tâm thế sẵn sàng giải nghệ nếu ngày mai gặp chấn thương. Tôi muốn mọi người mang tinh thần quyết tâm như vậy tại World Cup.”



Theo kế hoạch, đội tuyển Nhật Bản sẽ lên đường sang Monterrey (Mexico) vào ngày 2/6 để tập huấn trước giải, trước khi chuyển tới Nashville (Mỹ) – đại bản doanh của đội tại World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.



Tại vòng bảng, đội tuyển Nhật Bản thuộc bảng F và sẽ lần lượt gặp các đối thủ từ Hà Lan ngày 14/6 tại Dallas; Tunisia ngày 20/6 tại Monterrey và Thụy Điển ngày 25/6, cũng tại Dallas./.

