Tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam hội quân, sẵn sàng cho giai đoạn thi đấu quốc tế năm 2026

Ngày 25/5, đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam chính thức hội quân với 14 vận động viên xuất sắc nhất sau khi hoàn thành các giải đấu cấp Câu lạc bộ trong nước, chuẩn bị hướng đến giai đoạn thi đấu quốc tế đầy thử thách trong năm 2026.

Cụ thể, trong năm 2026, đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam sẽ bước vào chuỗi chiến dịch quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm. Khởi đầu sẽ là Giải AVC Women’s Volleyball Cup 2026 tại Philippines, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu Á, nơi đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu là bảo vệ chức vô địch lần thứ tư liên tiếp.

Tại đấu trường SEA V.League 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự hai chặng đấu liên tiếp: từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Việt Nam và sau đó là từ 7/8 đến 9/8 tại Thái Lan.

Giải Bóng chuyền Nữ Quốc tế VTV Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến 15/8, nối tiếp là lịch thi đấu ở Giải Vô địch châu Á tại Trung Quốc, diễn ra từ ngày 21/8 đến 30/8.

Chiến dịch trọng điểm lớn nhất năm của đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam sẽ là Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026), diễn ra từ ngày 16/9 đến 22/9.

Chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam trong năm 2026, ông Lê Trí Trường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhấn mạnh: "Mục tiêu cốt lõi của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia tại kỳ ASIAD 2026 sắp tới là tiếp tục nỗ lực để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất của châu Á."

Nhằm tiếp thêm động lực cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trước các thử thách lớn, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) tổ chức chương trình gặp gỡ "Hành trình Bóng chuyền Việt Nam 2026," mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho bộ môn bóng chuyền nước nhà trong năm nay.

Chương trình cũng là cột mốc mở ra định hướng phát triển mới cho bóng chuyền Việt Nam trong giai đoạn 2026. Hướng đi này sẽ tập trung vào sự chuyên nghiệp, hiện đại và gắn kết sâu sắc hơn với cộng đồng, các đơn vị truyền thông cùng khối doanh nghiệp đồng hành.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ông Dương Mạnh Tiến chia sẻ: "Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam định hướng đưa các giải đấu và trận đấu trở thành những sản phẩm giải trí thể thao chuyên nghiệp, qua đó tạo nguồn thu bền vững từ truyền thông, thương mại và hệ sinh thái người hâm mộ, thay vì chỉ khai thác giá trị các giải đấu theo mô hình truyền thống."

Ông Dương Mạnh Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm bản lề 2026 dựa trên quá trình phát triển, vươn tầm châu lục của đội tuyển trong giai đoạn 2023 - 2025 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Năm 2023, đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 4 của Giải Vô địch châu Á, sau chiến thắng vang dội trước Australia tại trận tứ kết, tạo nên cột mốc tại sân chơi số một châu lục.

Ở đấu trường AVC Challenge Cup/AVC Nations Cup, đội tuyển Nữ Việt Nam thiết lập vị thế thống trị với ba chức vô địch liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025.

Đặc biệt, tại AVC Nations Cup 2025 tổ chức trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bảo vệ thành công chức vô địch bằng phong độ thuyết phục khi chỉ thua duy nhất 1 set trong toàn giải, đồng thời đánh bại Philippines 3-0 trong trận chung kết.

Thành tích này giúp đội tuyển lần đầu tiên lọt vào top 30 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), vươn lên hạng 28 thế giới và đứng thứ 4 ở khu vực châu Á.

Tại SEA V.League 2025, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại Thái Lan và vô địch chặng 2 giải đấu. Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 22 thế giới - thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.

Tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc), đội tuyển tiếp tục tạo tiếng vang lớn khi giành vị trí top 4 chung cuộc – thành tích cao nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam tại Á vận hội, cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc hàng đầu như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đứng hạng 28 thế giới với 136,75 điểm, đồng thời xếp thứ 4 ở châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cùng các nhà tài trợ cam kết đồng hành cùng đội tuyển hướng đến những thành công mới trong năm 2026.

Bên cạnh sự nỗ lực của ban huấn luyện và các vận động viên, sự phát triển của bóng chuyền Nữ Việt Nam ghi nhận dấu ấn và đóng góp từ các nhà tài trợ cùng cộng đồng doanh nghiệp như Tổng công ty Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Động Lực, Handee - những doanh nghiệp đang ủng hộ và đồng hành với sự hỗ trợ thiết thực cho bóng chuyền Việt Nam những năm qua.

Trong định hướng chuyên nghiệp hóa giai đoạn 2026, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cùng các nhà tài trợ cam kết tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác, cùng hỗ trợ đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam chinh phục thêm nhiều mốc son rực rỡ ở những giải đấu quốc tế./.

