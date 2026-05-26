World Cup 2026: Argentina gấp rút hoàn thiện lực lượng bảo vệ ngôi vương

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, đội tuyển Argentina đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup 2026, trong bối cảnh huấn luyện viên Lionel Scaloni phải đối mặt với nhiều bài toán về lực lượng và thể trạng cầu thủ trước thời hạn chốt danh sách chính thức với FIFA.

Theo kế hoạch, ban huấn luyện Argentina sẽ công bố danh sách cuối cùng gồm 26 cầu thủ vào đầu tháng 6. Hiện nhà đương kim vô địch thế giới đã lập danh sách sơ bộ khoảng 55 cầu thủ để theo dõi phong độ và tình trạng sức khỏe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngày 25/5 cũng đánh dấu thời điểm FIFA yêu cầu các câu lạc bộ trả cầu thủ về đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Đội trưởng Lionel Messi cùng nhiều trụ cột Argentina đã hoàn tất nghĩa vụ tại câu lạc bộ để hội quân cùng đội tuyển.

World Cup năm nay có thể trở thành cột mốc lịch sử đối với Lionel Messi khi anh đứng trước cơ hội tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, qua đó cân bằng kỷ lục của nhiều huyền thoại bóng đá thế giới.

Dù vừa gặp vấn đề nhẹ ở cơ gân kheo chân trái trong màu áo Inter Miami, các kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chấn thương của tiền đạo 38 tuổi không nghiêm trọng.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Scaloni vẫn đang đau đầu trước hàng loạt ca chấn thương khác trong đội hình. Các trụ cột như Cristian Romero, Nahuel Molina và thủ môn Emiliano Martínez đều đang trong quá trình hồi phục thể lực trước ngày khai mạc giải đấu.

Chuyên cơ của hãng hàng không quốc gia Argentina Aerolíneas Argentinas dự kiến đưa đội tuyển bóng đá nước này tham dự World Cup 2026 đã chính thức ra mắt tại sân bay quốc tế Ezeiza, ngoại ô thủ đô Buenos Aires, với diện mạo đặc biệt mang đậm dấu ấn của đội trưởng Lionel Messi.

Chiếc Airbus A330-200 được sơn hai màu xanh da trời và trắng, màu áo truyền thống của đội tuyển Argentina. Nổi bật trên phần đuôi máy bay là số 10 - số áo gắn liền với Messi và cũng là biểu tượng lịch sử của huyền thoại quá cố Diego Maradona trong chức vô địch World Cup 1986.

Ngoài ra, mỗi động cơ máy bay đều được vẽ chữ “C” tượng trưng cho băng đội trưởng, trong khi phần thân dưới mang hình ba ngôi sao vàng đại diện cho ba lần Argentina vô địch thế giới các năm 1978, 1986 và 2022.

Chiếc máy bay sẽ là phương tiện vận chuyển chính thức của đội tuyển Argentina trong kỳ World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mexico, Mỹ và Canada, khai mạc từ ngày 11/6 tới.

Đại diện hãng Aerolíneas Argentinas cho biết thiết kế lần này tập trung làm nổi bật “số 10 - biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt đối với mọi người dân Argentina.”

Tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển Argentina cũng sử dụng máy bay của Aerolíneas Argentinas và sau đó giành chức vô địch thế giới. Điều này khiến nhiều người tin rằng đội bóng xứ tango đang muốn duy trì “điềm may mắn” cho hành trình bảo vệ ngôi vương năm nay.

Đội tuyển Argentina của huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup bằng trận gặp Algeria vào ngày 16/6 tại sân vận động Arrowhead, thành phố Kansas City, bang Missouri, Mỹ.

Sau trận ra quân, đội bóng của đội trưởng Lionel Messi sẽ lần lượt gặp đội tuyển Áo ngày 22/6 và Jordan ngày 27/6. Cả hai trận này đều diễn ra tại sân AT&T ở Arlington, khu vực Dallas, bang Texas.

Theo lịch thi đấu của bảng J, Argentina được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng, trong khi Áo và Algeria được xem là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất đi tiếp còn lại.

Trước khi bước vào World Cup, Argentina cũng sẽ có hai trận giao hữu chuẩn bị gặp Honduras ngày 6/6 và Iceland ngày 9/6 tại Mỹ./.

