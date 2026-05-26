Lộ diện “át chủ bài” đầu tiên của mùa giải The Face Vietnam 2026

Ngay khi chính thức khởi động mùa giải mới, bên cạnh dàn thí sinh đang dần hé lộ, thì những nhân vật ngồi vào ghế huấn luyện viên (mentor) quyền lực của The Face Vietnam 2026 cũng được quan tâm. Theo đó, ban tổ chức vừa công bố “mentor” đầu tiên là siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Đây cũng là dấu mốc của Võ Hoàng Yến sau sinh con và dành thời gian cho gia đình. Dù vừa tạm gác lại ánh đèn sân khấu, nhưng Võ Hoàng Yến chia sẻ cô chưa bao giờ để bản thân chững lại, bằng cách tiếp tục duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái sắc lạnh cùng phong độ chuyên nghiệp vốn đã trở thành dấu ấn riêng suốt nhiều năm hoạt động.

Không chỉ là siêu mẫu có sự nghiệp ấn tượng và dấu ấn bền bỉ trong làng thời trang Việt, Võ Hoàng Yến còn được đánh giá cao bởi tư duy nghề sắc sảo, phong cách làm việc quyết liệt cùng khả năng đào tạo nên nhiều thế hệ người mẫu và gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt.

Trong nhiều năm hoạt động, Võ Hoàng Yến luôn được các nhà thiết kế và thương hiệu lớn “chọn mặt gửi vàng” cho những vị trí quan trọng như mở màn hay vedette tại hàng loạt show diễn đình đám. Bên cạnh đó, cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu lớn trong nước lẫn quốc tế.

Không chỉ phủ sóng mạnh mẽ ở lĩnh vực thời trang, Võ Hoàng Yến còn là gương mặt giải trí của nhiều chương trình truyền hình đình đám, đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi tìm kiếm người mẫu và hoa hậu danh giá nhờ chuyên môn vững, góc nhìn sắc bén và sức ảnh hưởng trong giới giải trí.

Chính kinh nghiệm dày dạn cả trên sàn diễn lẫn thị trường thương mại đã giúp cô trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho vị trí huấn luyện viên của The Face Vietnam 2026./.

