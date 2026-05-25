Nghề làm giấy dó truyền thống của người Dao Đỏ được phục hồi và bảo tồn

Nghề làm giấy dó của người Dao đỏ vừa mang giá trị kinh tế, vừa là một phần tín ngưỡng, tạo nên bản sắc riêng. Với giá trị đặc biệt đó, nghề truyền thống này đang được bảo tồn, khôi phục và lan tỏa.

M.Mai
Giấy dó là vật phẩm không thể thiếu trong các nghi lễ cúng tổ tiên, lễ cấp sắc, đám cưới, đám tang, lễ Tết của người Dao đỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy nghề làm giấy dó truyền thống của dân tộc Dao (nhóm Dao Đỏ)” vừa được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại thôn Tấn Xà Phìn.

Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ nhân tâm huyết với nghề cùng khoảng 50 học viên là đồng bào Dao Đỏ tại xã Nậm Dịch. Trong đó, có 20 em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ty – những mầm non tương lai kế thừa “ngọn lửa” di sản của cộng đồng.

Chương trình bảo tồn nghề làm giấy dó của dân tộc Dao (nhóm Dao Đỏ) thuộc khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2025-2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được tổ chức nhằm bảo tồn, khôi phục và lan tỏa nghề làm giấy dó truyền thống của người Dao Đỏ.

Người Dao đỏ ở Nậm Dịch có phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo, trong đó nghề làm giấy dó là một trong những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, mang giá trị sâu sắc về tâm linh, xã hội và nghệ thuật. Với người dân địa phương, giấy dó là vật phẩm không thể thiếu trong các nghi lễ cúng tổ tiên, lễ cấp sắc, đám cưới, đám tang, lễ Tết.

Đặc tính dai và thấm mực của loại giấy đặc biệt này giúp chữ viết rất khó phai, góp phần lưu truyền, bảo tồn tri thức của người Dao qua nhiều thế hệ con cháu. Bởi vậy, nghề làm giấy dó vừa mang giá trị kinh tế, vừa là một phần tín ngưỡng, tạo nên bản sắc riêng của tộc người.

Các bức tranh thờ cúng tổ tiên của người Dao làm từ giấy dó. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cũng bởi ý nghĩa như vậy, mục tiêu của chương trình nhằm trở thành cầu nối để các nghệ nhân gạo cội trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần nâng cao vai trò chủ thể, đề cao năng lực của cộng đồng và các nghệ nhân trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc.

Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ông Nguyễn Cảnh Phương nhấn mạnh việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cuộc sống đương đại có vai trò đặc biệt quan trọng./.

