Phim Doraemon đến Việt Nam dính nghi vấn AI vẫn gây sốt rần rần

﻿ Doraemon và nhóm bạn trải nghiệm ẩm thực, văn hóa tại Việt Nam. (Ảnh từ phim)

Hai tựa Doraemon gây chú ý với khán giả Việt những ngày qua là phim chiếu rạp "Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" và tập phim truyền hình "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam."

Trong khi Movie 45 là phiên bản "đến hẹn lại lên" vì Hè năm nào cũng có, thì tập phim Việt Nam được coi là lời tri ân đặc biệt.

"Món quà là chuyến du lịch Việt Nam" có thời lượng 10 phút, thuộc series World Doraemon Series, được phát trên sóng đài truyền hình TV Asahi sau hai tập tri ân về Tây Ban Nha và Thái Lan. Chuyến du lịch là món quà tặng Shizuka nhân dịp sinh nhật.

Theo đó tập phim do êkíp Nhật Bản phối hợp với đội ngũ người Việt thực hiện, gây chú ý không chỉ với những điểm đến đặc trưng như Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, phố đèn lồng Hội An đẹp mắt, Hồ Gươm xanh mướt... mà còn cả những chi tiết khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thông qua chữ "S:" trên biển hiệu cửa hàng.

Ban đầu chi tiết này được khán giả phát hiện và rần rần chia sẻ trên mạng xã hội. Sau đó anh Cao Liêm, thành viên đội ngũ Việt chia sẻ trên trang cá nhân khẳng định đây là chủ ý của đội ngũ. "Mình và các bạn trong team rất vui vì đóng góp một phần nhỏ mang hình ảnh Việt Nam ta ra thế giới qua tập phim này," Cao Liêm tự hào chia sẻ.

Chi tiết chữ "S:" có ý nghĩa đặc biệt với khán giả Việt Nam. (Ảnh từ phim)

Song cũng liên quan đến biển hiệu, nhiều khán giả câu hỏi vì sao có biển hiệu bị mờ chữ, tên món ăn bị viết sai như "buneu" thay vì "bun rieu," từ đó dấy lên nghi vấn dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo hình thay vì vẽ.

Nguyễn Lệ Sang - một thành viên khác của nhóm đã bác bỏ đồn đoán này và khẳng định phần việc của người Việt là vẽ thủ công hoàn toàn.

"Bên nhà sản xuất rất khắt khe nên chắc chắn không có chuyện bên mình dùng AI. Việc che tên biển hiệu là để tránh chuyện vướng bản quyền thương hiệu," Nguyễn Lệ Sang giải thích cùng một số lý do khác về mặt kỹ thuật và quy trình sản xuất của bên Nhật Bản.

Chi tiết "Buneu" được đội ngũ Việt giải thích là cách tránh vi phạm thương hiệu bản quyền nếu có. (Ảnh từ phim)

Tuy có gây tranh cãi, phần phim vẫn tiếp tục được chờ đón. Kênh YouTube POPS Kids cho biết sẽ phát sóng có bản quyền tập phim "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam" từ 1/6, đúng Ngày quốc tế Thiếu nhi.

Tại rạp Việt, phần phim "Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" cũng vừa đạt 101 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), trở thành phim ngoại đầu tiên vượt mốc 100 tỷ năm nay. "Dư địa" cho phim được dự báo còn nhiều khi kỳ nghỉ Hè vừa bắt đầu.

Tuy là bản remake (làm lại) của "Doraemon: Nobita và Lâu đài dưới đáy biển" từng ra mắt năm 1983, Movie 45 vẫn thu 25 triệu USD sau 3 tháng công chiếu tại thị trường nội địa.

Phim có cải tiến về mặt hình ảnh và công nghệ, lối kể chuyện hiện đại hơn cùng câu chuyện về AI, nhằm thu hút cả khán giả cũ và mới./.

