Du lịch Việt “bắt tay” CNN quảng bá hình ảnh điểm đến quốc gia trên toàn cầu

Việt Nam hiện sở hữu nhiều sản phẩm du lịch giàu tiềm năng, nhưng việc cần làm là truyền tải được vẻ đẹp hấp dẫn đó tới đúng nhóm khách hàng mục tiêu, đặc biệt là phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho hay thời gian qua, kênh tin tức quốc tế lớn và uy tín hàng đầu thế giới CNN International đã đồng hành hiệu quả với ngành du lịch Việt thông qua nhiều hoạt động quảng bá, truyền thông, đặc biệt là giới thiệu văn hóa, con người, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc các địa phương của dải đất hình chữ S tại các diễn đàn, sự kiện quốc tế.

Đáng chú ý, trong cuộc làm việc giữa ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Chủ tịch điều hành CNN International Commercial, ông Phil Nelson, vừa diễn ra tại Hà Nội, hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục một chiến lược xúc tiến quảng bá giai đoạn mới.

Nội dung hợp tác là hoạt động thực tiễn nhằm triển khai tinh thần Nghị quyết số 80 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, hội nhập quốc tế, xây dựng thương hiệu về văn hóa, du lịch nhằm nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Quảng bá ẩm thực gắn với di sản văn hóa

CNN, hãng truyền thông được mệnh danh là “bậc thầy kể chuyện,” do đó theo Thứ trưởng Phan Tâm, những chương trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, con người và hành trình đổi mới, phát triển xanh của Việt Nam được quảng bá trên CNN sẽ tạo ra tác động sâu rộng và nhanh chóng hơn các hình thức quảng cáo truyền thống.

Lãnh đạo ngành đánh giá với lợi thế truyền thông quốc tế mạnh mẽ của CNN tại nhiều thị trường trọng điểm, hai bên có thể tiếp tục phối hợp triển khai các chiến dịch quảng bá theo định hướng chung, đồng thời phát triển các sản phẩm truyền thông chuyên biệt. Trong đó, ngành du lịch Việt Nam đang đẩy mạnh quảng bá ẩm thực gắn với giá trị di sản văn hóa phi vật thể và muốn lan tỏa hình ảnh này trên nền tảng CNN Travel.

Hình ảnh quảng bá điểm đến Việt Nam trên CNN cuối năm 2024.

Ông Phil Nelson cho biết ấn tượng sâu sắc trước chiều sâu lịch sử, văn hóa đặc sắc cũng như các điểm đến nổi bật như Hội An, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội…. Vị chuyên gia khẳng định mỗi điểm đến của Việt Nam đều sở hữu những câu chuyện tuyệt vời xứng đáng được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi hơn.

Do đó, Phó Chủ tịch điều hành CNN International Commercial bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để truyền tải câu chuyện Việt Nam một cách hấp dẫn, mới mẻ và khác biệt. Việc CNN sở hữu bộ phận chuyên sản xuất các sản phẩm hình ảnh chất lượng cao theo phong cách điện ảnh có thể hỗ trợ quảng bá hiệu quả cảnh quan và điểm đến Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam ra toàn cầu giai đoạn 2026-2030 đang được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hoàn thiện là xây dựng mạng lưới nhà hàng Việt Nam “chuẩn vị” tại các thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Mỹ, Đông Á nhằm lan tỏa giá trị ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Việc quảng bá ẩm thực Việt Nam giàu bản sắc truyền thống và phù hợp với khẩu vị quốc tế là mục tiêu quan trọng mà ngành Du lịch Việt Nam hướng tới.

Theo ông Phil Nelson, Việt Nam hiện sở hữu nhiều sản phẩm du lịch giàu tiềm năng như du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch golf, nghỉ dưỡng cao cấp hay các điểm đến gắn với điện ảnh. Việc cần làm là có những cách thức để truyền tải tiềm năng, vẻ đẹp, câu chuyện hấp dẫn của Việt Nam tới đúng nhóm khách hàng mục tiêu, đặc biệt là phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Đánh giá cao định hướng quảng bá ẩm thực Việt Nam gắn với hợp tác cùng Michelin Guide, ông Phil Nelson nhận định Việt Nam đang nổi tiếng toàn cầu với những thương hiệu món ăn như phở, bánh mì, và còn rất nhiều giá trị ẩm thực khác cần được kể bằng những câu chuyện mới mẻ hơn để tiếp cận phân khúc khách cao cấp. Hệ sinh thái của Warner Bros. Discovery còn có mạng lưới Food Network, nên hai bên hoàn toàn có thể nghiên cứu các dự án hợp tác nhằm quảng bá ẩm thực Việt Nam trên các nền tảng này.

﻿ Cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phan Tâm và Phó Chủ tịch điều hành CNN International Commercial, ông Phil Nelson. (Nguồn ảnh: TITC)

Kế hoạch hợp tác quảng bá giai đoạn mới

CNN hiện đang đẩy mạnh phát triển mảng tổ chức sự kiện quốc tế thông qua chuỗi chương trình Global Perspectives (Góc nhìn toàn cầu) được triển khai tại một số quốc gia, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế nhằm trao đổi về các chủ đề lớn như du lịch, trí tuệ nhân tạo AI, văn hóa, nghệ thuật... Thời gian tới, CNN sẽ tổ chức các hoạt động tương tự tại Việt Nam hoặc phối hợp đưa các diễn giả, nội dung, tiêu chuẩn quốc tế vào các sự kiện do Việt Nam đăng cai.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chung, Thứ trưởng Phan Tâm đưa ra 3 đề xuất cốt lõi cho chương trình hợp tác thời gian tới.

Trước hết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị CNN phối hợp xây dựng bộ chỉ số KPI thống nhất, bao gồm độ phủ, mức độ tương tác, chỉ số nhận diện thương hiệu quốc gia và ý định du lịch. Đây sẽ là cơ sở khoa học để đánh giá chính xác tác động của các chiến dịch tại các thị trường mục tiêu, phục vụ công tác báo cáo Chính phủ và điều chỉnh chiến lược theo từng giai đoạn.

Hai là hỗ trợ đào tạo và trao đổi nhân lực. Bộ đề nghị CNN hỗ trợ tổ chức các chương trình tập huấn về truyền thông điểm đến, nghệ thuật kể chuyện quốc gia (nation storytelling) và sản xuất nội dung đa nền tảng cho cán bộ báo chí Việt Nam; thúc đẩy trao đổi phóng viên, biên tập viên giữa hai bên.

Và cuối cùng là xây dựng mô hình truyền thông tích hợp đa bên. Bộ đề xuất mô hình hợp tác phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò điều phối; CNN cung cấp nền tảng và chuyên môn; các địa phương và doanh nghiệp du lịch cùng đóng góp nguồn lực và nội dung. Mô hình này giúp tối ưu hóa nguồn lực xã hội hóa, tránh trùng lặp và nhất quán về thông điệp thương hiệu.

Chương trình nghệ thuật quảng bá văn hóa dân tộc tại Ngày Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ EXPO Osaka 2025. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

Trước các đề xuất hợp tác này, ông Phil Nelson khẳng định việc chuẩn hóa các chỉ số KPI sẽ giúp hai bên khoanh vùng đối tượng khán giả chính xác hơn, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam phát triển nội dung trên các nền tảng số đang bùng nổ như TikTok, Instagram, Facebook, nơi mỗi nền tảng yêu cầu một phương thức truyền tải riêng biệt.

Ông Phil Nelson cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong quảng bá văn hóa và lễ hội. Đặc biệt, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận hoàn toàn có thể được quảng bá mạnh mẽ hơn trên các nền tảng của CNN.

Bên cạnh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ông Phil Nelson cũng đề xuất mở rộng hợp tác sang mảng xúc tiến đầu tư, cùng xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn. CNN sẽ ứng dụng năng lực phân tích dữ liệu chuyên sâu để bóc tách nhu cầu từng phân khúc khách hàng tại các thị trường mục tiêu, từ đó thiết kế các nội dung độc quyền, giúp chiến lược truyền thông thương hiệu quốc gia của Việt Nam đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Phó Chủ tịch điều hành CNN International Commercial Phil Nelson khẳng định mong muốn tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế thời gian tới./.

Clip quảng bá Du lịch Việt Nam trên CNN.

Kênh tin tức quốc tế lớn và uy tín hàng đầu thế giới CNN International thuộc sở hữu của Tập đoàn truyền thông và giải trí Warner Bros. Discovery (Mỹ). CNN phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp cận hơn 400 triệu hộ gia đình toàn cầu. CNN International Commercial là một phân nhánh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, quảng cáo, hợp tác chiến lược và sản xuất nội dung thương hiệu của CNN trên phạm vi toàn cầu.

Du lịch hút khách sang: “Bài toán” nâng tầm vị thế với chiến dịch xúc tiến mới Muốn xúc tiến chuyên nghiệp cần xây dựng đội ngũ những con người làm quảng bá từ lãnh đạo quản lý đến đội ngũ thực thi am hiểu thị trường, marketing và đặc biệt am hiểu nghiệp vụ xúc tiến quảng bá...