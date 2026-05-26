Chứng khoán ngày 26/5: Nhiều nhóm ngành vẫn khởi sắc dù VN-Index mất điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/5, thị trường chứng khoán diễn biến giằng co khi VN-Index giảm nhẹ chủ yếu do áp lực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn nhóm ngành và số lượng cổ phiếu trên thị trường vẫn tăng giá.

Đóng cửa phiên, VN-Index giảm 1,85 điểm xuống 1.884,18 điểm. UPCOM-Index giảm nhẹ 0,06 điểm còn 126,05 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 6,35 điểm lên 278,15 điểm nhờ lực kéo của một số cổ phiếu lớn như THD và KSF.

Trong phiên chiều, VN-Index có thời điểm vượt mốc tham chiếu trước khi quay đầu giảm trong đợt khớp lệnh ATC (đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa). Áp lực chính đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, trong khi diễn biến chung của thị trường vẫn khá tích cực.

Nhóm tài chính là điểm sáng nổi bật trong phiên với mức tăng 1,32%; trong đó cổ phiếu ngân hàng tăng 1,38% và chứng khoán tăng 1,44%.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá như VCB tăng 1,1%, BID tăng 1,4%, CTG tăng 1,29%, TCB tăng 1,08%, MBB tăng 2,82%, VPB tăng 2,22%, MSB tăng 1,38%. Đáng chú ý, ACB tăng 5,31% trong khi VAB tăng hết biên độ.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch sôi động với SSI tăng 2%, VND tăng 2,84%, SHS tăng 3,95%, MBS tăng 3,55%, CTS tăng 2,33% và VCI tăng 1,41%.

Nhóm công nghệ thông tin tăng 1,31%, chủ yếu nhờ FPT tăng 1,36% sau ba phiên điều chỉnh liên tiếp. Ngoài ra, nhóm nguyên vật liệu và năng lượng cũng ghi nhận diễn biến tích cực.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm trên 2%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ VIC giảm 2,65% và VHM giảm 3,09%, khiến VN-Index mất gần 13,5 điểm.

Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu bất động sản khác vẫn tăng giá như KDH tăng 1,75%, DXG tăng 2,36%, TCH tăng 2,24%, NLG tăng 1,72%, DIG tăng 1,47%; riêng PDR tăng trần.

Toàn thị trường ghi nhận 403 mã tăng giá; trong đó có 20 mã tăng trần, cho thấy sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng. Ngoài PDR và VAB, một số cổ phiếu tăng mạnh đáng chú ý còn có PET và VVS.

Thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 19.800 tỷ đồng, ở mức thấp hơn so với những phiên gần đây. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị xấp xỉ 1.000 tỷ đồng nhưng đã giảm so với ba phiên trước đó.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh gồm VHM gần 121 tỷ đồng, VIC gần 130 tỷ đồng, HPG hơn 150 tỷ đồng và MSB hơn 488 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, PDR dẫn đầu với giá trị khoảng 64 tỷ đồng trong phiên tăng trần.

Nhìn chung, dù VN-Index giảm nhẹ trong phiên 26/5, diễn biến thị trường cho thấy dòng tiền vẫn duy trì xu hướng phân hóa tích cực và tập trung vào nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, công nghệ.

Việc số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo cùng đà thu hẹp bán ròng của khối ngoại được xem là tín hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối ổn định, dù thị trường tiếp tục chịu tác động từ biến động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn./.

