"Phủ sóng" xăng E10: Sẵn sàng hạ tầng, nguồn cung, quy trình kiểm soát chất lượng

Theo Bộ Công Thương, nguồn cung Ethanol và hạ tầng phối trộn, phân phối đã hoàn toàn sẵn sàng đáp ứng lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đại diện cơ quan này khẳng định việc sử dụng nhiên liệu sinh học là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, không chỉ góp phần ổn định, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Chủ động nguồn cung và năng lực phối trộn

Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5, đại diện Bộ Công Thương đã báo cáo chi tiết về quá trình triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT (ban hành ngày 7/11/2025) quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Ngay sau khi Thông tư 50 được ban hành, Bộ Công Thương đã khẩn trương phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp chuẩn bị đồng bộ từ nguồn cung xăng khoáng, Ethanol (E100) đến cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn và phân phối xăng E10.

Về nguồn cung E100, với mức tiêu thụ xăng toàn quốc khoảng 1 triệu m3/tháng, lượng E100 cần thiết để phối trộn là khoảng 100.000 m3/tháng. Hiện tại, nguồn sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 25.000 m3/tháng, phần còn lại (75.000 m3/tháng) được nhập khẩu. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động hoàn toàn nguồn cung để đáp ứng nhu cầu.

Về năng lực phối trộn, tính đến ngày 23/4/2026, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn. Đáng chú ý, 3 "ông lớn" gồm Petrolimex, PVOil và Saigon Petro đang sở hữu tổng công suất phối trộn lên tới 890.000 m3/tháng (chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước nếu 100% là E10).

Bên cạnh đó, 10 doanh nghiệp khác đang chờ cấp phép với công suất dự kiến 297.600 m3/tháng. Nếu đi vào hoạt động, tổng công suất của 13 doanh nghiệp sẽ đạt gần 1,2 triệu m3/tháng, vượt xa nhu cầu tiêu thụ hiện tại. Ngoài ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cũng sẵn sàng tham gia phối trộn với công suất lên tới 90.000 m3/tháng từ tháng 6/2026 khi có yêu cầu.

Hệ thống bán lẻ vào cuộc đồng bộ

Hạ tầng phân phối là khâu quyết định để đưa xăng E10 đến tay người tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, do hệ thống phân phối toàn quốc đã được đầu tư đồng bộ từ trước, việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang E10 chủ yếu đòi hỏi công tác làm sạch bồn chứa, cải tạo đường ống và điều chỉnh vận hành, không cần đầu tư mới quy mô lớn.

Các doanh nghiệp lớn nắm giữ 70-75% thị phần bán lẻ như Petrolimex và PVOil đã tiên phong triển khai. PVOil sau thời gian thử nghiệm từ tháng 8/2025 đã chính thức phân phối E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng từ ngày 15/5/2026. Tương tự, Petrolimex cũng đã bán đại trà xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 20/5/2026.

Các cửa hàng đã thực hiện vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá khả năng tương thích của thiết bị với xăng E10. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thực tế phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ tháng 1/2018 và thử nghiệm cũng như phân phối xăng E10 từ tháng 8/2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5/2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex như nêu trên, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Ba tiêu chí cốt lõi đảm bảo chất lượng xăng E10

Việc phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học là một chủ trương lớn, đúng đắn của Chính phủ, được cụ thể hóa từ năm 2012 thông qua Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg. Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới nền kinh tế xanh và phát thải carbon thấp, việc tăng cường sử dụng xăng sinh học không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch mà còn là "chìa khóa" để phát triển bền vững, góp phần ổn định và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, việc sử dụng xăng E10 mang lại lợi ích thiết thực trong việc giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn tài nguyên hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt.

“Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 quốc gia sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và các mức cao hơn nữa,” Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn chứng. Đáng chú ý, qua quá trình kiểm tra thực tế và tham vấn đánh giá từ các nhà sản xuất, hiệp hội ôtô-xe máy, cơ quan quản lý khẳng định tất cả các loại phương tiện hiện hành đều hoàn toàn phù hợp để sử dụng xăng E10.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân lưu ý công tác kiểm soát chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, cần bám sát ba tiêu chí cốt lõi: Thứ nhất, chất lượng xăng gốc phối trộn với ethanol; Thứ hai, tỷ lệ phối trộn phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như hệ thống cửa hàng bán lẻ.

Song song đó, các cơ quan chức năng cần duy trì thường xuyên kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ phía nhà sản xuất và người tiêu dùng. Qua đó, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kịp thời xử lý ngay và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về chất lượng xăng dầu.

Điểm kinh doanh của Petrolimex số 1 Lương Yên, Hà Nội chuyển đổi 100% sang xăng E10. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các chuyên gia đầu ngành để phân tích, đánh giá chuyên sâu về tác động cũng như hiệu quả thực tế của sản phẩm. “Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ và chi tiết hơn trong thời gian tới,” Thứ trưởng cho biết.

Ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan truyền thông, báo chí trong suốt quá trình xây dựng và triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học, lãnh đạo Bộ Công Thương bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành này khi lộ trình chính thức được áp dụng trên toàn quốc. Việc truyền tải thông tin chính xác, khách quan về lợi ích của xăng sinh học đến người dân sẽ góp phần tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, qua đó ủng hộ một chủ trương mang ý nghĩa chiến lược của Đảng và Chính phủ về cả môi trường, kinh tế-xã hội lẫn an ninh năng lượng./.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn etanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Xu hướng này diễn ra mạnh tại Mỹ, châu Âu, Brazil, Thái Lan, Australia và nhiều nước châu Á nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trên thế giới, xăng E10 hiện được xem là tiêu chuẩn nhiên liệu phổ biến, không còn là sản phẩm thay thế hay thử nghiệm như giai đoạn trước.

