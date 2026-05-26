Tháng khuyến mại quốc gia 2026 sẽ diễn ra vào tháng 7/2026, giảm giá tối đa 100%

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1184/QĐ-BCT về việc tổ chức “Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026.” Chương trình sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc trong suốt tháng 7/2026.

Mục tiêu cốt lõi của Chương trình nhằm thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

Điểm nhấn hấp dẫn nhất của Chương trình năm nay là việc nới lỏng "trần" khuyến mại. Theo Ban Tổ chức, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại có thể lên đến 100% (theo quy định tại Thông tư số 39/2025/TT-BCT). Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp chủ động tung ra các chương trình ưu đãi "khủng", giúp người tiêu dùng mua sắm được hàng hóa, dịch vụ chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất.

Chương trình sẽ được triển khai đồng bộ trên cả hai mặt trận: thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Không dừng lại ở việc kích cầu mua sắm, thông qua các hoạt động khuyến mại kết hợp với hội chợ, triển lãm và các lễ hội truyền thống địa phương, Bộ Công Thương kỳ vọng đây sẽ là đòn bẩy để quảng bá sản phẩm Việt, tôn vinh văn hóa vùng miền và thu hút khách du lịch.

Để Chương trình diễn ra minh bạch, hiệu quả và thực chất, Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, tạo thành một mạng lưới giám sát và hỗ trợ đồng bộ.

Về phía hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại được giao làm đầu mối chủ trì, hướng dẫn và tạo điều kiện cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho các thương nhân khi đăng ký tham gia. Đồng thời, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ hướng dẫn các sàn giao dịch trực tuyến xây dựng các chiến dịch khuyến mại riêng, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm trên không gian mạng.

Song song với việc mở cửa khuyến mại, công tác quản lý thị trường được đặt lên hàng đầu. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường bám sát địa bàn. Mục tiêu kiên quyết là phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ hay các chiêu trò gian lận thương mại "núp bóng" khuyến mại.

Đặc biệt, quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tối đa. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ mở các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, Bộ Công Thương đề nghị sự vào cuộc mạnh mẽ của các hiệp hội ngành hàng trong việc vận động hội viên tham gia. Các Sở Công Thương tỉnh, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, phối hợp cùng các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận tối đa những lợi ích thiết thực mà "Tháng khuyến mại quốc gia 2026" mang lại./.

