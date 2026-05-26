5 tháng đầu năm 2026 xảy ra 355 vụ tai nạn tàu thuyền, làm chết 59 người

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc mất an toàn đối với tàu thuyền và thuyền viên, ngư dân hoạt động trên biển, gây thiệt hại lớn về người và phương tiện.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, xảy ra 355 vụ tai nạn, sự cố làm chết 59 người, mất tích 55 người, bị thương 130 người, chìm 86 phương tiện, hỏng 52 phương tiện, cháy 12 phương tiện.

Nguyên nhân chủ yếu do phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, đâm va, cháy nổ; thuyền viên, ngư dân bị tai nạn lao động... Đặc biệt là các vụ việc thuyền viên, ngư dân rơi xuống biển chết, mất tích, đã xảy ra 67 vụ, làm chết 25 người và mất tích 37 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ, 10 người mất tích và tăng 8 người chết.

Trước tình hình trên, để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên, ngư dân hoạt động trên biển, hạn chế tối đa xảy ra các sự cố, tai nạn, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương ven biển và cơ quan, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm các vụ việc tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải đối với người và phương tiện khi hoạt động trên biển; đề xuất các phương án hiệu quả, hạn chế hoặc cấm biển khi thời tiết cực đoan, xấu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương ven biển và cơ quan, đơn vị liên quan duy trì nghiêm chế độ ứng trực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 24/24 giờ ở tất cả các cấp; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra sự cố, tai nạn; quản lý, nắm chắc số người, phương tiện, khu vực hoạt động; sẵn sàng cơ động lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra.

Đồng thời, làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, truyền tin, bảo đảm tất cả thuyền viên, chủ phương tiện hoạt động trên biển nhận được thông tin về tình hình thời tiết nguy hiểm và thông tin báo nạn; kịp thời hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn khi gặp thời tiết nguy hiểm trên biển.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện, điều kiện xuất bến; kiên quyết không cho ra khơi những tàu thuyền thiếu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị an toàn, cứu sinh, thông tin liên lạc...; quản lý chặt chẽ các khu vực, ngư trường khai thác thủy, hải sản đối với tàu cá; kịp thời xử lý các tàu cố tình tắt các thiết bị giám sát hành trình, không tuân thủ quy tắc an toàn hàng hải khi hoạt động trên biển.

Cùng với đó, làm tốt công tác hợp tác quốc tế, chủ động trao đổi thông tin, đề nghị lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các nước trong khu vực (MRCC) hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn người, phương tiện của ta bị nạn ở khu vực biển xa./.

