Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 946/QĐ-TTg về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại vào Trường Đại học Điện lực trực thuộc Bộ Công Thương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại vào Trường Đại học Điện lực trực thuộc Bộ Công Thương theo quy định; bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình sáp nhập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về việc Trường Đại học Điện lực tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại (Hà Nội) có tiền thân là Trường chuyên nghiệp trung cấp của Tổng cục Vật tư, được thành lập ngày 20/12/1961 với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ngành vật tư. Đến năm 1965, Trường Trung cấp Kỹ thuật Thương nghiệp được thành lập trên cơ sở tách từ Trường Thương nghiệp Trung ương.

Ngày 24/11/1990, Bộ Thương nghiệp quyết định hợp nhất Trường Trung học Thương nghiệp Sơn Tây và Trường Cán bộ Vật tư để thành lập Trường Trung học Thương mại Trung ương I, đảm nhiệm đào tạo nhân lực quản lý và nghiệp vụ thương mại cho nhiều tỉnh phía Bắc.

Theo Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 22/5/1998, Chính phủ nâng cấp Trường Trung học Thương mại Trung ương I thành Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại./.

