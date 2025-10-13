Trường Đại học Điện lực cử 250 giảng viên, sinh viên khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 12/10/2025, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực đã có mặt tại tỉnh Thái Nguyên, địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 11 gây ra, để hỗ trợ người dân cùng nhiều trường học khắc phục hậu quả bão lũ.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực không quản khó khăn, tích cực hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ.

Ngay khi đến nơi, các tình nguyện viên nhanh chóng bắt tay vào công việc như: Dọn dẹp, sắp xếp lại nhà văn hóa, trường học trên địa bàn. Các tình nguyện viên cũng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn dọn dẹp, vệ sinh, ổn định sinh hoạt.

Sinh viên EPU sửa chữa nhiều phương tiện xe gắn máy bị hư hỏng do ngập nước và khắc phục, thay thế các thiết bị điện tại các hộ dân và cơ sở sinh hoạt bị hư hại.

Đặc biệt, Phó giáo sư, Tiến sỹ Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, nhằm hỗ trợ người dân địa phương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Do ảnh hưởng của bão số 11, khiến nhiều tỉnh phía Bắc ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến tài sản của người dân. Phát huy tinh thần "tương thân tương ái," "lá lành đùm lá rách," cùng chung sức, đồng lòng giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn, theo kế hoạch Trường Đại học Điện lực sẽ tăng cường khoảng 250 giảng viên, sinh viên tới các địa phương để hỗ trợ người dân, trường học khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hoạt động là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tương thân tương ái,” trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Trường Đại học Điện lực, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, cùng cả nước hướng về những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Một số hình ảnh tại chương trình của Trường Đại học Điện lực:

Hoạt động góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, cùng cả nước hướng về những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.(Ảnh: Trường Đại học Điện lực)

Ngay khi đến nơi, các tình nguyện viên nhanh chóng bắt tay vào công việc như: Dọn dẹp, sắp xếp lại nhà văn hóa, trường học trên địa bàn. (Ảnh: Trường Đại học Điện lực)

Các tình nguyện viên cũng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn dọn dẹp, vệ sinh, ổn định sinh hoạt. (Ảnh: Trường Đại học Điện lực)

Sinh viên EPU không quản khó khăn, tích cực hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ. (Ảnh: Trường Đại học Điện lực)

Sinh viên EPU sửa chữa nhiều phương tiện xe gắn máy bị hư hỏng do ngập nước. (Ảnh: Trường Đại học Điện lực)

Trường Đại học Điện lực sẽ tăng cường khoảng 250 giảng viên, sinh viên tới các địa phương để hỗ trợ người dân, trường học khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Trường Đại học Điện lực)

Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ Tại tỉnh Cao Bằng, Bộ Tài chính giao Cuc Dữ trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 600 tấn gạo dự trữ quốc gia, xuất cấp 20 bộ nhà bat cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2, 400 áo phao cứu sinh....