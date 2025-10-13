Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Tài chính vừa có các quyết định về việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, tại tỉnh Cao Bằng, Bộ Tài chính giao Cuc Dữ trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 600 tấn gạo dự trữ quốc gia, xuất cấp 20 bộ nhà bat cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2, 400 áo phao cứu sinh, 300 phao tròn cứu sinh; 50 bè nhẹ cứu sinh; 4 bộ máy phát điện các loại (2 bộ loại 30K V A và 2 bộ loại 50K VA); 3 bộ thiết bị khoan cắt, 6 bộ máy bơm nước chữa cháy, 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân ổn định đời sống sau thiên tai

Còn tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài chính giao Cuc Dữ trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân ổn định đời sống sau thiên tai.

Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, để chủ động nguồn lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách trước mùa mưa bão, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với những diễn biến xấu của thời tiết, đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ Nhà nước thường xuyên theo dõi thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để có chỉ đạo cụ thể, phù hợp các tình huống cho các chi cục dự trữ nhà nước khu vực.

Việc bảo đảm an toàn cho tài sản, hàng dự trữ quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành dự trữ Nhà nước đặc biệt chú trọng, quan tâm.

Mùa mưa bão năm nay có những dự báo diễn biến bất thường của thời tiết. Với phương châm phòng ngừa là chính, để có phương án bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hàng hóa, kho tàng của ngành, Cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các chi cục dự trữ nhà nước khu vực rà soát; xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống mưa bão.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia để chủ động ứng phó, khắc phục, xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra.

Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ phương án, nhân lực, phương tiện và hàng hóa dự trữ quốc gia, bảo đảm sẵn sàng tổ chức xuất cấp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của Cục, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tại các địa phương ảnh hưởng bão lũ đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng hóa, kho tàng và duy trì đầy đủ số lượng, chất lượng theo quy định.

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp 2 cơn bão số 10, 11 đổ bộ vào Việt Nam gây hậu quả nặng nề.

Do hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt ở nhiều nơi tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng trong tình trạng ngập úng và cô lập hoàn toàn.

Nhiều hệ thống sông tại các tỉnh xuất hiện lũ đặc biệt lớn, vượt trên mức lịch sử năm 2024.Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tính đến 7 giờ sáng nay (13/10), thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 ước tính trên 8.720 tỷ đồng (tăng 1.670 tỷ đồng so với thời điểm 7 giờ ngày 12/10 đồng); hiện vẫn còn khoảng 12.234 nhà bị ngập./.

Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 12/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2).