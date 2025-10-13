Các tuyến Quốc lộ đã thông, Bắc Ninh còn hơn 29.000 khách hàng chưa có điện

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 7 giờ ngày 13/10, các tuyến Quốc lộ đã thông tuyến; tuyến đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên đã thông tuyến lúc 18h30 ngày 12/10.

Tỉnh Bắc Ninh còn 29.442 khách hàng chưa có điện. Bên cạnh đó, hiện các tỉnh còn khoảng 12.234 nhà bị ngập (Bắc Ninh 10.073nhà, Hà Nội 2.161 nhà), tăng 1.273 nhà nhà so với chiều 12/10.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 32/92 điểm, mạng công cộng đã khôi phục xong. Thông tin liên lạc tại xã Trung Giã và Đa Phúc, thành phố Hà Nội đã khôi phục, hoạt động bình thường.

Hiện vẫn còn 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 502.636 khách hàng; còn 48.169 khách hàng vẫn mất điện; 59 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội. Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố và theo dõi chặt chẽ.

Mưa lũ đã làm thiệt hại ước tính trên 8.720 tỷ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng), tăng 1.670 tỷ so với 07h/12/10 đồng (thiệt hại của tỉnh Bắc Ninh).

Hiện, các địa phương đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục.

Tính đến 17h giờ ngày 12/10, Ban vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 922,057 tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10,11 và đã phân bổ khoảng 470 tỷ đồng.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Bắc Ninh 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 11.

Cùng với đó, từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 13/10, khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên.

Cụ thể, lượng mưa tích luỹ tại khu vực trên từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã/phường: Hòa Phú; Buôn Đôn, Dray Bhăng, Ea Ktur, Ea Nuôl, Hòa Sơn, Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân Lập, Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk): Cư Jút; Đắk Wil, Nam Dong (tỉnh Lâm Đồng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 13/10, khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như Hòa Khánh 81mm, Hòa Phú 61mm (Đắk Lắk); Cầu 14 là 86,6mm (Lâm Đồng).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

