Bắc Ninh thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng do trận lũ lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ

Hoàn lưu bão số 11 gây ra mưa lũ lớn nhất trong hơn 50 năm qua tại Bắc Ninh, làm hàng chục nghìn hộ dân bị cô lập, ngập lụt diện rộng và thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1.670 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xuất hiện lũ đặc biệt lớn xuất hiện trong 54 năm, gây ngập lụt nhiều địa bàn khu dân cư ven sông.

Đến ngày 12/10, ước tính thiệt hại do hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 1.670 tỷ đồng.

Toàn tỉnh ghi nhận 5 người tử vong, 7 người bị thương do mưa lũ. Tổng số nhà bị hư hỏng, đổ sập là 99 công trình, 20.857 nhà bị ngập và chia cắt. Hơn 10.500ha lúa, hoa màu bị ngập; 941ha cây ăn quả bị ngập; trên 200 triệu con gia súc, gia cầm bị chết; diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại 2.187ha….

Cùng với đó, toàn tỉnh có 684 điểm bị sạt lở, hư hỏng; 64 tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập úng không đi lại được; 17 ngầm, tràn bị hư hỏng.

Trận lũ lịch sử đã khiến 100 vị trí khu vực xảy ra sự cố trên các tuyến, 1 công trình trạm bơm bị ngập; khoảng 240 điểm trường bị ngập và cô lập; 60 trụ sở trạm y tế bị ngập và cô lập./.