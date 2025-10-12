Bắc Ninh hạ mức báo động lũ, tiếp tục cảnh giác nguy cơ sạt lở ven sông

Sáng 12/10, mực nước trên các sông đoạn qua tỉnh Bắc Ninh đã giảm nhanh. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các công điện rút lệnh báo động số 2 trên sông Thương; rút lệnh báo động số 3 trên sông Cầu.

Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ra công điện rút lệnh báo động số 3 trên sông Cầu (tại trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương và Đáp Cầu). Cụ thể, hồi 3 giờ ngày 12/10, mực nước trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Phúc Lộc Phương và trạm Đáp Cầu đã xuống ở dưới mức báo động 3 (tương ứng mực nước dưới 8m và dưới 6,3m).

Đồng thời, rút lệnh báo động số 2 trên sông Thương (tại trạm Thủy văn Cầu Sơn). Theo đó, hồi 7 giờ 30 ngày 12/10, mực nước trên sông Thương tại trạm Thủy văn Cầu Sơn đã xuống ở dưới mức báo động 2, (tương ứng mức nước dưới 15m)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến 6 giờ sáng 12/10, trên sông Cầu tại K0 đê tả Cầu (xã Hòa Sơn cũ) nước đã rút nhanh xuống 4,5m, tại K9+400 (khu vực thôn Đại Mão, xã Hợp Thịnh) đã rút 3,5m, tại K32+200 (tại cầu Đông Xuyên) đã rút 2,5m.

Tại Phúc Lộc Phương đang xuống nhanh, hồi 3 giờ sáng ngày 12/10 đã xuống dưới mức báo động 3. Trước đó, tại Đáp Cầu nước đã xuống báo động 3 hồi 23 giờ ngày 11/10. Trên sông Thương, tại Km0 đê hữu Thương (thôn Cửa Sông) mực nước giảm so với đỉnh lũ 1,8m.

Dự báo trong 24 giờ tới, tại trạm Phủ Lạng Thương lũ xuống mức (6.15 - 6.25m) ở mức dưới báo động 3, Phúc Lộc Phương xuống mức (6.55 - 6.65m) ở mức trên báo động 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, trên tuyến sông Cầu, sông Thương hiện nay mực nước các triền sông tiếp tục xuống, song nguy cơ xảy ra các sự cố sạt lở rất lớn.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đê tăng cường duy trì tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ đê để kịp thời xử lý các sự cố đê điều như: đùn sủi, sạt lở, các cống dưới đê...

Nhiều nhà dân tại xã Đa Phúc vẫn chìm trong nước do lũ sông Cầu xuống chậm. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh còn 3.753 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn; 15.333 hộ bị cô lập, giảm 1.771 hộ so với chiều 11/12.

Công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập đến thời điểm hiện tại chưa có sự cố nguy hiểm uy hiếp an toàn các tuyến đê từ cấp III đến cấp I (ngoài các sự cố do mưa lớn nước tràn qua đê bối, đê bao).

Hệ thống đê điều ổn định, không phát sinh sự cố mới. Các công trình thuỷ lợi còn lại cơ bản đảm bảo an toàn, không có sự cố lớn xảy ra và thực hiện vận hành theo quy trình của hệ thống đã được phê duyệt.

Một số trạm bơm tiêu đã hoạt động trở lại bơm tiêu nhằm giảm úng ngập cho khu dân cư và sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, tại khu vực các thôn, tổ dân phố bị ngập nước gồm khu vực các xã/phường: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, nước vẫn đang rút; hệ thống đường liên thôn, xã tại một số xã Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, Hợp Thịnh đã hở. Một số hộ dân ở khu vực cao đã quay trở lại dọn dẹp vệ sinh.

Tình hình ngập úng trong lòng ngòi Lái Nghiên, phường Đa Mai đã giảm. Hiện tại chênh lệch cột nước trong đồng so với ngoài sông tại cống Đa Mai là 20cm.

Khu vực đường sắt Bắc Nam và một số vị trí đường quốc lộ, tỉnh lộ nước đã xuống không tràn ra đường.

Tại cống Đức Mại (khu vực xã Mỹ Thái), nước trong đồng đã xuống được khoảng 1m, chênh lệch cột nước phía đồng và phía sông khoảng 70cm lên lưu lượng nước thoát ra nhanh. Tuy nhiên khu vực trong đồng vẫn còn ngập sâu khoảng 1,5-1,8m./.

